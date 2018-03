Eine unterschiedliche Bezahlung von Lehrkräften an Grundschulen, Oberschulen und Gymnasien ist nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. (dpa)

Wer sich in Bremen mit Bildungspolitik beschäftigt, den mag es bisweilen zur Verzweiflung treiben, wie viele Gruppen – oft genug mit guten Argumenten – mehr Geld vom Staat fordern. Doch wenn es darum geht, dass die meisten Grundschullehrkräfte weniger verdienen als ihre Kollegen am Gymnasium, dann kann man sich nur wundern, dass eine solche Ungleichbehandlung überhaupt so lange Bestand haben konnte.

Zumal Bremen bei dem Thema schon mal viel weiter war und neu eingestellte Lehrer für Grundschule und Gymnasium jahrelang gleichstellte, nachdem die Ausbildung für Grundschullehrer an der Bremer Uni verlängert worden war. Angehende Grundschullehrkräfte müssen hier ein Masterstudium und ein Referendariat absolvieren. Sie sollen – gerade in Bremen, gerade in diesen Zeiten – im Alltag große Aufgaben stemmen: Inklusion, Integration, Frühförderung, Lesekompetenz. Ausgerechnet sie schlechter zu bezahlen, ist in Bremen wie bundesweit völlig aus der Zeit gefallen. Es fällt schwer, heute überhaupt noch überzeugende Argumente aufzutun, die diese Ungleichbehandlung rechtfertigen.