Mit seiner Nachricht brachte Mentalmagier Nicolai Friedrich das Publikum zum Staunen. (Christina Kuhaupt)

Gut vier Wochen lang war es vermutlich die bestens gesicherte Nachricht Bremens: Mentalmagier Nicolai Friedrich hatte am 13. Juni im Einkaufscenter Weserpark einen Zettel hinterlegt, auf dem er den neuen Fußball-Weltmeister voraussagte. Am Montag lüftete Centermanagerin Monika Mertens das Geheimnis. Friedrich war per Satellitentelefon aus Andalusien zugeschaltet.

Mehr zum Thema Nicolai Friedrich liest scheinbar spielend die Gedanken seiner Gäste in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck Magier verzaubert Publikum Osterholz-Scharmbeck. Die Zuschauer erwartete am Sonnabend ein ungewöhnliches Erlebnis, das es so ... mehr »

Vor den Augen der Kunden öffnete Mertens eine der Schatztruhen und las vor: „Kein Grund zur Traurigkeit: Deutschland wird die Gruppenphase zwar nicht überstehen, aber A. Kerber gewinnt Wimbledon. Weltmeister wird Frankreich gegen Kroatien mit 4:2.“ Die Unterschriften von Polizist Rainer Becker und Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter sollten sicherstellen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. „Wir sind verblüfft und rätseln, wie er das gemacht hat“, sagte PR-Manager Dennis Bastuck. Der Magier schweigt und genießt das Staunen seines verzauberten Publikums.