In der Bremer Überseestadt ist am Mittwochmittag eine Weltkriegsbombe entschärft worden. 1500 Menschen mussten vorübergehend evakuiert werden. (Symbolbild) (imago)

Zum vierten Mal innerhalb von fünf Monaten ist am Mittwoch eine Zehn-Zentner-Fliegerbombe in der Überseestadt entschärft worden. Alle Blindgänger lagen auf demselben Grundstück am Löwenhof, unmittelbar vor dem markanten Hochregellager. Wie schon in den Fällen zuvor mussten die Stephanibrücke und die Bahnstrecke zwischen Bremen und Oldenburg vorübergehend gesperrt werden. Anders als vor zwei Wochen traf es diesmal nicht den starken Feierabendverkehr an einem Freitag, sondern den schwächeren Verkehr an einem Mittwochmittag.

Der Fundort der Weltkriegsbombe. (Foto: Polizei Bremen)