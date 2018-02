Der Fundort der Weltkriegsbombe. (Foto: Polizei Bremen)

Schon wieder ist in der Überseestadt eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Zehn-Zentner-Bombe soll an diesem Mittwoch voraussichtlich ab 12 Uhr entschärft werden. Der Fundort „Löwenhof“ wird laut Polizei ab 10 Uhr in einem 400-Meter-Radius evakuiert. Davon betroffen sind auch ein Teil der Weser und die Stephanibrücke. Diese Bereiche, einschließlich B75 und Bahnstrecke nach Oldenburg, müssen kurzfristig voll gesperrt werden.

Betroffen sind außerdem der Luftverkehr und der öffentliche Personennahverkehr. Da sich erst am Mittwochmorgen entscheidet, welche Straßenzüge gesperrt werden müssen, kann die Bremer Straßenbahn AG derzeit noch keine genauen Angaben zu Ausfällen und Umleitungen machen. Ein Sprecher sagte aber, erfahrungsgemäß werde es Einschränkungen bei den Straßenbahnlinien 2, 3 und 10 sowie bei den Buslinien 20 und 25 geben.

Für Bürger, die ihre Wohnungen verlassen müssen, stehen die Räume des Schulzentrums Grenzstraße in der Grenzstraße 90 in Walle zur Verfügung. Wegen der Bombenentschärfung ist das Volkshaus in der Nordstraße nur bis 11 Uhr erreichbar. Anschließend werden die Mitarbeiter der dort untergebrachten Sozialbehörde auch telefonisch nicht zu erreichen sein.