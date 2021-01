Die Bremer Polizei soll aufgestockt werden, aber das ist offenbar ein sehr langwieriger Prozess. (Frank Thomas Koch)

Wie viel Personal braucht Bremens Polizei? Die Frage beschäftigte die Parteien schon vor der letzten Bürgerschaftswahl, und am Donnerstagnachmittag ist sie erneut Thema im Landesparlament. Ausgangspunkt ist eine Große Anfrage der CDU-Fraktion, die sie im vorigen September an den Senat gerichtet hatte: Wann werden die Zielzahlen der Polizei im Land Bremen erreicht? Denn die ursprüngliche Marke von 2600 Vollzeitstellen für die Polizeireform war im Koalitionsvertrag des rot-grün-roten Regierungsbündnisses auf 2900 nach oben korrigiert worden.

Allerdings wird diese Zahl „gemäß Hochrechnung“ erst 2025 erreicht sein, so die Antwort der Landesregierung im November. „Der Senat prüft, ob und mit welchen Maßnahmen die Beschäftigung von 2900 Vollkräften früher erreicht werden kann“, heißt es ergänzend. „Ich vermute, dass die Zielzahl in dieser Legislaturperiode nicht erreicht wird“, sagt Marco Lübke, als innenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion einer der Unterzeichner der Großen Anfrage. Der Abgeordnete ist Polizeibeamter und wünscht sich dringend eine personelle Aufstockung. Allerdings müssten die neuen Kräfte ja erst einmal ausgebildet werden, und den gestiegenen Einstellungszahlen stünden auch hohe Altersabgänge gegenüber. Ein Umstand, den Lüder Fasche, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP), vor einem Jahr monierte: „200 Neueinstellungen bringen tatsächlich kaum mehr Polizisten auf die Straße.“

„Die Aufgaben werden immer mehr, da hält der Personalaufwuchs nicht mehr Schritt“, klagt Lübke. Während es bei der Bereitschaftspolizei aktuell durch publikumsfreie Fußballspiele ein wenig Entlastung gebe, wachse bei der Kriminalpolizei die Arbeit über den Kopf. In der CDU-Anfrage vom September ist von mehr als 15.000 unerledigten Fällen die Rede. Dafür gab es Schwund beim Nachwuchs: Knapp zehn Prozent der Kommissar-Anwärter des Jahrgangs 2017 konnten im Herbst gar nicht mehr in den aktiven Polizeidienst integriert werden, weil sie Prüfungen nicht bestanden hatten oder freiwillig ausgeschieden waren.

Die Überstundenzahlen, die in der Senatsantwort vom November genannt werden, spiegeln einen generellen Anstieg. Fielen in Bremen zum Stichtag 1. Juni 2015 noch 328.039 Überstunden an, waren es im vorigen Jahr 386.731, von denen 56.901 angeordnet waren. Proportional noch steiler war der Anstieg bei der Ortspolizei Bremerhaven: von 29.125 auf 45.305 Überstunden, davon 11.703 angeordnet.

„Benötigtes zusätzliches Personal wird derzeit ermittelt“

„Wir sind am Existenzminimum, was das Personal angeht“, betont Lübke. Denn der Mehrbedarf von etwa 40 bis 60 Vollzeitstellen, der durch die erst im November verabschiedete Novelle des Polizeigesetzes entstehe, sei in der Zielzahl von 2900 noch gar nicht enthalten. Das wären Kollegen, die sich künftig um die Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung oder um die Quittungen bei Personenkontrollen kümmern, sagt Lübke. Zu diesem Komplex laufe ohnehin noch eine Kleine Anfrage, mit einer Antwort sei in frühestens sechs Wochen zu rechnen. Der Punkt taucht allerdings auch in der Senatsantwort vom November auf: „Das voraussichtlich benötigte zusätzliche Personal wird derzeit ermittelt“, heißt es dort. „Ein Umsetzungskonzept wird dem Senat zeitnah vorgelegt.“

Lübke fordert allerdings auch ein Planungskonzept, das über einen Zeithorizont von zehn Jahren verlässlich ist. Zudem müsse man kurzfristig verstärkt mit Niedersachsen kooperieren, vor allem im Ausbildungsbereich. „Unsere Hochschule für Öffentliche Verwaltung platzt aus allen Nähten“, sagt der CDU-Abgeordnete, während Niedersachsen Polizeiakademien an fünf Standorten habe, unter anderem in Nienburg und Oldenburg. „Da könnten die vielleicht auch Studiengruppen aus Bremen übernehmen.“