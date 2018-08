Der Umgang mit Cannabis, das Polizeigesetz, Wohnlandreserven in Kleingartengebieten, die Baupolitik im Großen und Ganzen, das Personalvertretungsgesetz – tatsächlich hat es in den vergangenen Monaten im rot-grünen Bündnis an Streitthemen nicht gemangelt, und mancher Konflikt ist auch mitnichten gelöst, sondern einfach nur vertagt. Dass die CDU auf solche Meinungsverschiedenheiten hinweist, ist ihr gutes Recht und das ganz normale Geschäft der Opposition. Sie sollte allerdings der Versuchung widerstehen, jede noch offene Sachfrage zum Sprengsatz für die Landesregierung hoch zu geigen.

Das aktuelle Beispiel der Weser-Schutzgebiete hat definitiv nicht dieses Kaliber. Hier geht es darum, dass zwei Senatsressorts ein Thema von unterschiedlicher Warte aus betrachten und einen gemeinsamen Nenner noch finden müssen – was mithilfe des Bundesumweltministeriums auch gelingen sollte. Diesen Vorgang mit der „Piepmatz-Affäre“ von 1995 zu vergleichen, ist völlig abwegig. Der Alarmismus der CDU stumpft das Publikum nur ab. Gute Opposition zeigt sich auch in der richtigen Dosierung von Kritik.