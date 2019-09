Bremens neuer Finanzsenator Dietmar Strehl erklärt, dass Vereine und Ehrenamtliche einen wichtigen Beitrag zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft leisten. (Frank Thomas Koch)

Lange wurden sie gefordert, nun zeichnen sich die höheren Steuerpauschalen für Übungsleiter und Ehrenamtler tatsächlich ab. Auf der Konferenz der Finanzminister und -senatoren von Bund und Ländern haben sich die Ressortchefs am Donnerstag einstimmig für eine Anhebung der Übungsleiterpauschale von bisher 2400 Euro auf 3000 Euro ausgesprochen. Gleichzeitig soll die Ehrenamtspauschale von 720 Euro auf 840 Euro erhöht werden. Ein weiterer, für Sportfunktionäre wichtiger Punkt war der Beschluss, die Steuerfreigrenze für Vereine von 35.000 Euro auf 45.000 Euro zu erhöhen.

Die Finanzminister forderten die Bundesregierung auf, entsprechende Gesetzesänderungen jetzt in die Wege zu leiten, damit die Verbesserungen ab 2020 in Kraft treten können „Die Vereine und ehrenamtlich aktiven Bürgerinnen und Bürger leisten einen wichtigen Beitrag zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft“, sagte Bremens Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne) im Anschluss an die Sitzung. „Mit den heutigen Beschlüssen wollen wir allen für ihre Leistungen danken, sie finanziell entlasten und den bürokratischen Abrechnungsaufwand senken.“