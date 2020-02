Rund 400 Personen nahmen nach Polizeiangaben an der Demonstration im Viertel teil. (Christina Kuhaupt)

Es entbehrte nicht einer unfreiwilligen Komik: Während eine Handvoll Polizisten in angemessener Entfernung dem Demons-­trationszug voranschritt, skandierten die Teilnehmer in ihrem Rücken teils wüste polizeifeindliche Parolen. Unter dem Motto „United we fight – Schulter an Schulter gegen Repression“ versammelten sich nach dem Werderspiel gegen Dortmund am Samstagabend rund 400 Anhänger der linksgerichteten Ultras zu einem angemeldeten Protestmarsch von der Verdener Straße bis vor das frühere Polizeigebäude am Wall.

Zu nennenswerten Zwischenfällen kam es nicht, nur kurz vor Ankunft des Zuges wurden ein Knallkörper gezündet und eine Flasche geworfen.

Der Protest der Ultras richtet sich vor allem gegen die Polizei und Innensenator Ulrich Mäurer (SPD). „Kontrollen, Festnahmen, Repressionen – auch im neuen Jahr machen Bullen & Staat in Bremen genau da weiter, wo sie 2019 aufgehört haben“, heißt es auf einem Flyer, den Ultra-Anhänger am Rande des Demonstrationszuges verteilten. Der Vorwurf: Mäurer projiziere seine „reaktionären Vorstellungen“ von Sicherheit und Gefahrenabwehr „auch und gerade auf die lokale Ul-­traszene“. Die Folge seien willkürliche Hausdurchsuchungen nach dem Gießkannenprinzip und das rechtswidrige Abfotografieren von knapp 180 Werder-Fans nach dem Heimspiel gegen Augsburg. Gezeichnet ist das Schriftstück mit „Antifa & Fußballfans“.

Polizeifeindliche Parolen

Bei ihrem Marsch in Richtung Vor dem Steintor und über den Ostertorsteinweg taten die Demonstranten immer wieder lauthals kund, wie wenig sie von den staatlichen Organen halten. Die Parolen „Überall Polizei, nirgends Gerechtigkeit“ und „Gegen Repression und Polizeiwillkür“ gehörten noch zu den harmlosen Varianten. Der geballte Zorn gilt dem personifizierten Feindbild, Innensenator Mäurer. Auf einem großen Transparent forderten die Demonstranten seinen Abgang.

Aus Sicht der Ultras ist die Bundesrepublik ein „Bullenstaat“, der in erster Linie die Interessen des Kapitals und seiner Führungseliten bediene. Die Polizei trete als politischer Akteur auf und agiere häufig im rechtsfreien Raum. Die Ultras verstehen sich als Sprachrohr der Unterdrückten und Speerspitze des Widerstands gegen einen Staat, dem sie nicht trauen. „Dass wir uns bei unseren Kämpfen zum Feindbild des Staates machen, ist uns bewusst“, ist auf dem Flyer zu lesen. Antifaschismus, Antirassismus und der Kampf um Freiräume seien jedoch legitim und dringend notwendig.

Die Polizei begleitete den knapp andert-­halbstündigen Protestmarsch mit einem massiven Aufgebot an Beamten. Während des Zuges kam es zu starken Verkehrsbehinderungen, Straßenbahnen und Autos mussten Wartezeiten in Kauf nehmen. Laut Polizei waren keine „weiteren herausragenden Störungen“ zu verzeichnen. Nach der Abschlusskundgebung zerstreuten sich die Demonstranten innerhalb kurzer Zeit.