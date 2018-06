So plakativ und simpel es klingt, der Satz hat einen wahren Kern: Wo viele Falter leben, ist die Natur noch in Ordnung. Denn flattern in einem Gebiet zahlreiche Schmetterlinge unterschiedlicher Arten, zeigt dies, dass keine Pestizide den Boden und das Wasser vergiften und es eine blütenreiche, vielfältige Pflanzenwelt gibt. Schmetterlinge sind „Zeiger-Organismen“, die äußerst sensibel auf Umweltgifte reagieren. Ihre Raupen ernähren sich von bestimmten Pflanzenarten – je mehr Kräuter und Gräser an einem Standort gedeihen, desto mehr Futterauswahl gibt es für sie, und um so artenreicher wird auch die Falterfauna sein.

Das Insektensterben hat inzwischen auch die Politik und breite Kreise der Bevölkerung aufgeschreckt. Der Rückgang von Schmetterlingen gehört dazu, doch welche Daten und Belege gibt es, dass dies auch die Bremer Region betrifft?

„In den letzten 30 Jahren stellen wir im Bremer Raum eklatante Bestandsverluste in der Falterfauna fest“, sagt Holger Bischoff, der den Arbeitskreis Schmetterlinge des Naturwissenschaftlichen Vereins Bremen (NWV) leitet. „Und das betrifft sogar die früher überall häufigen Arten wie den Kleinen Fuchs.“

Dieser an der Oberseite rotbraune Falter mit einem Streifen himmelblauer Punkte an den Flügelrändern ernährt sich im Raupenstadium von Brennnesseln und war früher eine „Allerweltsart“. Holger Bischoff: „35 Jahren lang habe ich gemeinsam mit Grundschulkindern die Raupen gesucht und gezüchtet. Doch seit einigen Jahren muss ich ins Weserbergland fahren, weil im Bremer Raum die Raupen kaum noch zu finden sind.“ Dabei bilden Falter als Wildblumen-Bestäuber und als Nahrung für Kleinvögel wichtige Schnittstellen in den ökologischen Netzwerken, die auch in einer Großstadt wirken. Ihr Schwund wirkt sich auf die biologische Vielfalt insgesamt aus, sei es die von Wildpflanzen oder Vögeln.

Bischoffs Kollege Sebastian Nennecke erfasst seit 2009 auch die gegenüber Tagfaltern weit artenreichere Gruppe der Nachtfalter, die überwiegend im Dunkeln fliegen. Sie lassen sich mittels Leuchtanlagen nachweisen, mit denen nachtaktive Arten angelockt werden: „Ich habe unter anderem in Brachen und Parks Nachtfalter geleuchtet, und meine Ergebnisse sind erschreckend", sagt Nennecke. "Überall gehen sowohl die Artenzahlen als auch die Populationen zurück."

Aus dem Bremer Raum gibt es zur Schmetterlingsfauna zahlreiche alte Aufzeichnungen, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen. Damals war zum Beispiel der heute in Bremen ausgestorbene Schwalbenschwanz fast noch so häufig wie Kohlweißlinge.

Über die Ursachen wird seit Langem diskutiert. Fachleute sind sich einig, dass die intensive Landwirtschaft ein in sich verwobenes Knäuel von Einflussfaktoren webt, das auf die Falter-Vielfalt verheerend wirkt: Die Strukturverarmung der Landschaft, in der viele blütenreiche Säume und Feldränder beseitigt wurden, wirkt zusammen mit neuartigen Pestiziden, vor allem den seit den 1990er-Jahren eingesetzten Neonicotinoiden. Ihre umfassende Giftwirkung beruht darauf, dass sie sich in der ganzen Pflanze – auch in Pollen und Nektar – verteilen und schon in geringsten Konzentrationen Insekten schädigen. Vor allem das Orientierungsverhalten der Insekten leidet.

Der englische Entomologe Dave Goulson hat errechnet, dass ein Gramm dieser Substanzen – was etwa einem Tütchen Salz entspricht – 25 Tonnen Honigbienen töten kann. Zwar hat die EU jüngst den Einsatz von drei dieser Neonicotinoide auf Äckern verboten, doch sie sind nur ein Teil aus dem breiten Spektrum an Insektengiften, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Als weiteres Umweltgift kommt das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat hinzu: Es tötet zwar keine Falter direkt, vernichtet aber vor allem die pflanzliche Vielfalt am Rande der Agrarflächen.

„Leider gibt es für Bremen keine handfesten Daten zum Falter-Rückgang, sondern wir können nur unsere persönlichen Erfahrungen aus dem Freiland einbringen“, sagt Falterexperte Sebastian Nennecke. Deshalb wolle man in diesem Jahr erstmals ein Monitoring starten: "Mitglieder unseres Arbeitskreises beim NWV werden ehrenamtlich Tagfalter nach einer Standardmethode erfassen.“

Zwar flattern in Gärten und dem öffentlichen Grün des Bremer Stadtgebiets auch Falter umher, doch dabei handelt es sich meist um anspruchslose Arten. „Lebensräume, in denen Falter-Spezialisten leben, liegen im Bremer Raum vor allem in zwei Bereichen: auf sandigen Böden und in Parks mit alten Baumbeständen“, weiß Nennecke. Mageres Grasland, Heiden und spärlich bewachsene Dünen beherbergen Pflanzen, an denen zum Beispiel die Raupe des Kleinen Feuerfalters lebt, die sich vom Kleinen Sauerampfer ernährt.

Doch wenn solche Biotope nicht unter Naturschutz stehen, lastet oft erheblicher Bebauungsdruck auf ihnen: „An der Universität Bremen gab es früher wertvolle Sandbiotope für Falter“, weiß Nennecke, „doch sie sind fast komplett verschwunden.“ Das Gleiche gelte für die Überseestadt, und auch in Bremen-Nord stehen Sandbiotope in der Farger Heide durch geplante Gewerbegebiete auf dem Spiel.

Obwohl es in der Stadt keine intensive Landwirtschaft gibt, bieten die Grünflächen und vor allem die Gärten in Bremen meist zu wenig Nahrung und Lebensraum für Eier, Raupen, Puppen und Falter der Schmetterlinge. „Gärten, in denen Thuja, Lorbeerkirsche und Rhododendren dominieren und der Rasen kurz gehalten wird, sind praktisch frei von Schmetterlingen", sagt Holger Bischoff. Obwohl sich derzeit in der Stadt und umzu etwas tut: Neue Wildblumenwiesen werden von Stadtteil-Initiativen oder Urban Gardening-Projekten angelegt. „Und der Deichverband am rechten Weserufer lässt die Deiche weit weniger häufig mähen – was sich auf die Falterfauna positiv auswirkt“, erläutert Bischoff. Doch das sei derzeit nicht bei allen Deichen der Fall. "Sie werden noch zu oft gemäht. Dabei wird eine wichtige Futterpflanze des Aurorafalters, das Wiesenschaumkraut, ausgerechnet dann gemäht, wenn der Falter seine Eier daran ablegt.“

Exakte Daten zu den Rückgängen in der Schmetterlingsfauna stehen noch aus, und auch wenn neue Wildblumenwiesen gedeihen, wird der Besiedlungserfolg durch Blütenbesucher nicht dokumentiert.

Die Mitarbeiter im Arbeitskreis Schmetterlinge beim NWV wollen jedenfalls aktiv werden und genaue Daten erheben. Das ist immerhin ein erster Schritt. „Denn keiner war sich bewusst, dass die Situation für Schmetterlinge so dramatisch ist“, sagt Holger Bischoff.