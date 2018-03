So sieht eines der Zimmer in Haus 3 des Klinikums Bremen-Ost aus. (Karsten Klama)

Die Tage der Station 63 sind gezählt. Am 11. April ist Umzug – endlich, da sind sich Mitarbeiter wie Patienten einig. Die psychiatrische Station wandert aus dem Haupthaus des Klinikums Bremen-Ost ins Haus 3, das nach 100 Tagen Arbeit fertig umgebaut ist. Die Sanierung hat rund 1,2 Millionen Euro gekostet.

"Da liegen keine Welten dazwischen, sondern ganze Planeten", so beschreibt Nadine Kretschmer, Pflegeleitung der Station, den Unterschied zwischen den alten und neuen Räumen. Auch Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) fand bei der Einweihung deutliche Worte. "Der Zeitdruck bei den Umbauarbeiten war immens, weil allen bewusst war, dass die Situation auf der Station 63 für Personal wie Mitarbeiter nicht gut war." Und Jens Reimer, Direktor des Zentrums für psychosoziale Medizin, sagt: "Die Einweihung ist für uns ein Tag der Freude. Wir haben etwas bekommen, in dem wir sehr gut arbeiten können."

Vor rund einem Jahr hatte es massive Vorwürfe gegen die Leitung der Psychiatrie gegeben: Manche Patienten mussten wegen Platzmangels zu früh entlassen werden. Es gab insgesamt zu wenig Rückzugsräume und überbelegte Stationen, Medikationen statt Therapie-Angeboten - das waren neben der inzwischen verbesserten Personalausstattung nur einige der Kritikpunkte. Mit der Eröffnung des Hauses 3 würden nun weitere Punkte des "Aktionsplans Psychiatrie 2017" erfüllt, sagte die Senatorin. "Wir wollen eine andere Kultur des Miteinanders schaffen. Es gibt den Begriff der heilenden Architektur. Wir wissen, dass Räume auf Menschen wirken. Und psychisch erkrankte Menschen reagieren noch einmal besonders auf sie. Sie können helfen, zu entlasten, und ein bisschen mehr Perspektive schaffen."

Lindgrün sind die Wände im neuen Haus 3, die Zimmer hell. Das Architekturbüro GSP und Projektleiter Henning Kappelmann waren zuständig für die Ausbesserung der Decken, sie verlegten neue Böden und bauten neue Türblätter ein. Um um die Sicherheitsmaßnahmen: Ein neuer Brandschutz wurde installiert, aber auch suizidhemmende Maßnahmen wie zum Beispiel abgerundete Fenstergriffe.

Maximal 23 Patienten können aufgenommen werden, für sie gibt es auf den insgesamt 1070 Quadratmetern sieben Therapie-Räume, zwei Küchen sowie zwei Fernseh-Zimmer. Und, ebenfalls ein wichtiger Punkt: Künftig dürfen die Patienten auch im Klinikgarten spazieren gehen, das ging auf der alten, rund 500 Quadratmeter großen Station nicht. "Da ist die bauliche Situation so, dass man immer im Kreis läuft", sagt Nadine Kretschmer. "Jetzt kann man sich auch mal aus dem Weg gehen, man kann Ruhe finden. Dadurch werden sich viele Situationen entzerren. Es wird auch nicht mehr so hellhörig sein und wir können neue Angebote schaffen, was vorher auch aus Platzgründen nicht möglich war."

Ändern wird sich auch das therapeutische Konzept. Künftig sollen im Haus 3 Patienten mit Psychosen behandelt werden. Auf der alten Station wurden sie zusammen mit zum Beispiel Süchtigen versorgt. Es gehe laut Psychiatrie-Chef Reimer darum, einen Schwerpunkt für Menschen mit Psychosen zu setzen und ihnen die Angebote zum Ausgleich und zur Stimulierung zu bieten, die sie brauchten. Psychiatrie-Chef Reimer: "Grundsätzlich müssen wir aber auch weiterdenken: Was ist, wenn der Patient wieder zu Hause ist? Da wollen wir hin zu einer stationsäquivalenten Behandlung." Das bedeutet, dass ein Patient im Idealfall in akuten und in weniger akuten Phasen seiner Krankheit vom selben Krankenhaus-Team betreut werden kann. "Da kann das Haus 3 die notwendige Basis sein", sagt Reimer.

Patientenfürsprecher Detlef Tintelott sieht durch den Umzug noch nicht alle Probleme gelöst. "Aber ich bin glücklich", sagt er, "dass der Umzug zeitlich wie geplant stattfinden kann. Die Senatorin hat ihr Versprechen gehalten." Die Doppel- und Einzelzimmer gefallen ihm. Tintelott: "Hier fühlt man sich als Patient nicht gefangen. Die Atmosphäre gefällt mir." Allerdings hält er die denkmalgeschützten Altbauten grundsätzlich nur noch für begrenzte Zeit einsetzbar als Psychiatrie-Gebäude. "Ich wünsche mir langfristig einen Neubau, der den Anforderungen der modernen Psychiatrie entspricht", sagt Tintelott. "Auf dem Gelände ist ja noch genügend Platz." (niw)