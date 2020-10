Auf dem Abschnitt zwischen dem ehemaligen Stubu und der Kreuzung Herdentorsteinweg hatten die Arbeiten im Januar 2019 begonnen. (Frank Thomas Koch)

Auch wenn an der Discomeile bis auf Weiteres gar nichts los ist, weil Tower und Co geschlossen sind, fertig umgebaut werden muss sie trotzdem. Das passiert ab diesen Montag. Die Gewoba ist fertig mit der Sanierung ihres Hochhauses und ihrem Neubau am Ende der Hochstraße am Rembertiring, deshalb kann jetzt das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) mit dem dritten und letzten Bauabschnitt am Breitenweg beginnen. Zwischen der ehemaligen Discothek Stubu bis zur Einmündung in die Rembertistraße werden wie schon im Abschnitt zwischen Herdentorsteinweg und Ex-Stubu auf einer Länge von 130 Metern Fuß- und Radweg verbreitert und mit einem Muster neu angelegt, das an die Soundausschläge auf einem Equalizer erinnert. „Wir schließen die Lücke“, sagt ASV-Sprecher Martin Stellmann.

Für Autofahrer ist der Breitenweg ab der Kreuzung Herdentorsteinweg in Richtung Rembertikreisel/Am Dobben bis Montag, 26. Oktober, gesperrt. Das Parkhaus am Breitenweg kann weiterhin angefahren werden. Für Fußgänger und Radfahrer gilt die Sperrung nicht, auch die Hochstraße ist offen. Abgeschlossen sein soll der Umbau im Februar. Ziel der rund 3,3 Millionen Euro teuren Maßnahme ist es, die Umgebung der Discos und Klubs sicherer und besucherfreundlicher zu gestalten. Für das Konzept hatten Polizei, Innenressort, Ortsamt, Beirat, ASV und die Interessengemeinschaft Discomeile zusammengearbeitet. Die ersten Pläne waren schon 2012 entstanden, das Projekt hatte sich jedoch immer wieder verzögert.