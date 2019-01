Der Bereich zwischen Rembertiring, Breitenweg und Hochstraße ist ein Engpass, Radfahrer werden umgeleitet. Die Absperrungen wurden immer wieder umgestellt. (Pascal Faltermann)

Stau auf der Hochstraße, umgestellte Verkehrsbarken und Absperrungen, Umleitungen für Fußgänger und Radfahrer – die Situation an der Bremer Discomeile ist für Verkehrsteilnehmer nicht einfach. Und dabei geht es nun erst richtig los. Am Montag, 7. Januar, starten die Arbeiten für einen entscheidenden Teil der Clubmeile am Breitenweg. Der Partybereich soll dadurch in der Nacht ­sicherer und attraktiver gemacht werden. In der Bremer Verkehrsbehörde wird zudem geprüft, ob statt der kleineren Sperrgitter an Meile und an der Baustelle am Gewoba-Gebäude nun ein großer Bauzaun errichtet werden sollte.

Von der Kreuzung am Herdentorsteinweg bis zur Diskothek Stubu richtet das Amt für Straßen und Verkehr ab Montag einen circa 290 Meter langen Bauabschnitt auf dem Breitenweg in stadtauswärtiger Richtung ein, das teilte das Bremer Amt für Straßen und Verkehr (ASV) am Donnerstag mit. Nach einer langen Vorgeschichte hat der Umbau der Discomeile im Oktober 2018 im Bereich der Rembertistraße begonnen. Dort wurden sozusagen im Windschatten der Gewoba-Baustelle gearbeitet.

Nun wird die Umgestaltung in dem nun folgenden Bauabschnitt noch stärker sichtbar. Unterbrochen werden die beiden Bauabschnitte durch die Bauarbeiten am Haus der Gewoba, das voraussichtlich bis 2020 saniert wird. Erst dann kann der letzte Abschnitt der Discomeile angegangen werden, erklärt ASV-Sprecher Martin Stellmann.

Fußgänger und Radfahrer sollen sich während der Bauarbeiten stadtauswärts bewegen können. Für den Kraftfahrzeugverkehr werde es „zu jeder Zeit eine Fahrspur“ geben, die Parkgarage und die privaten Parkplätze sollen laut ASV weiterhin erreichbar sein.

Mehr Platz und Sicherheit für die Besucher

Die ersten Pläne für den Umbau der Meile eines Teilstücks Auf der Brake gab es bereits im Jahr 2012. Es folgte ein ausführliches Konzept, welches unter Federführung der Stadtplanung erarbeitet wurde. In das Konzept waren die Polizei, der Innensenator, das Ortsamt und der Beirat, das ASV sowie die Interessengemeinschaft Discomeile eingebunden. Ziel der Umbaumaßnahme sind mehr Platz und Sicherheit für die Besucher, ein sicherer Radverkehr und die Neuordnung von Taxenplätzen und Lieferverkehr.

Ab der Kreuzung Herdentorsteinweg / Breitenweg ist stadtauswärts künftig nur noch eine einspurige Fahrbahn vorgesehen. Die Fahrspuren im Durchgangsverkehr der Hochstraße sind hiervon nicht betroffen. In den vergangenen zwei Jahren waren die Pläne immer wieder politisch ein Thema. Aber es tat sich nichts. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme belaufen sich auf rund 3,3 Millionen Euro, 75 Prozent davon werden durch Drittmittel des Bundes gefördert. Anfangs waren noch rund zwei Millionen Euro eingeplant.

Eine Problemstelle an der Meile wollen die Vertreter der Verkehrsbehörde beheben. Durch die Gewoba-Baustelle am Rembertiring ist die Fahrbahn verengt und es staut sich der Autoverkehr auf der Hochstraße. Für Fußgänger und Radfahrer war eine Umleitung über den Präsident-Kennedy-Platz eingerichtet worden, wodurch Autofahrer wieder zwei statt einer Fahrspur nutzen konnten. Allerdings verschoben oder durchtrennten immer wieder Passanten die mit Kabelbindern fest verbundene Baustellenabsperrung.

Auf Anregung von Verkehrsstaatsrat Jens Deutschendorf prüft die Behörde nun, die Baustelle, die noch bis 2020 bleibt, komplett mit einem höheren, massiveren und geschlossenen Bauzaun abzusperren. So solle aus Sicherheitsgründen verhindert werden, dass Feiernde oder alkoholisierte Menschen auf die Fahrbahn laufen. Das alles werde mit der Polizei abgestimmt.

Die Sperrungen immer zum Wochenende mit Partybetrieb auf der Meile umzubauen oder gar Polizisten einzusetzen, die darauf achten, dass niemand auf die Straße oder in die Baustelle läuft, sei laut Behörde nicht zumutbar. „Ein Auf- und Abbau der Verkehrsbarken jedes Wochenende bis 2020 wäre teuer“, sagt Sprecher Jens Tittmann. Das könnte bis zu 50.000 Euro kosten.