Schluss mit Schmuddelimage: Im September sollen die ersten Umbaumaßnahmen an der Diskomeile starten. (Christina Kuhaupt)

Was lange währt, könnte endlich gut werden. Denn es soll tatsächlich losgehen mit dem Umbau der Bremer Diskomeile. Im September sollen die Arbeiten an dem Straßenzug Breitenweg/Rembertiring starten. Das geht aus einer Vorlage für die Sitzung der Baudeputation in der kommenden Woche hervor. In dem Papier finden sich ein Zeitplan und eine genaue Kostenberechnung. Insgesamt zwei Millionen Euro sollen in die Maßnahmen fließen. Beim Ausbau geht es um die Nebenanlagen mit einer künftig einspurigen Fahrbahn. Die Ziele sind: mehr Sicherheit für Besucher und Radfahrer, eine Neuordnung der Taxenplätze und eine Aufwertung der Plätze.

Die Geschichte des geplanten Umbaus, der den Partybereich attraktiver machen soll, zieht sich schon jahrelang hin. Die ersten Pläne und Ideen gab es bereits 2012. Für den vergangenen September war eine temporäre Schranke für den Breitenweg angekündigt worden. Ein Meilenfest, ein Lichtkonzept und somit eine Abkehr vom Schmuddelimage waren angedacht. Doch es passierte nichts.

Nun also doch. „Ja, wir gehen davon aus, dass im September die ersten Umbauarbeiten beginnen“, sagt Jens Tittmann, Sprecher der Baubehörde. Der erste Aufschlag ist am Kreuzungsbereich Rembertistraße/Rembertiring geplant. Dort soll der Knotenpunkt mit der stark frequentierten Fahrradstraße fertiggestellt werden – direkt im Anschluss an die Arbeiten im Bereich Rembertistift. An der Stelle soll in Zukunft durch eine separierte Rechtsabbiegerspur für den Autoverkehr und den Rückbau der Dreiecksinsel im Bereich der Gewoba eine barrierefreie Kreuzung entstehen. Das Ziel: mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer sowie konfliktärmere und kürzere Wege.

Als nächster Schritt sind eigentlich Bauarbeiten auf der Diskomeile vom Herdentorsteinweg in Richtung Rembertistraße bis zum Rampenfuß der Hochstraße vorgesehen. Da aber ab Spätsommer das Gewoba-Haus neu beziehungsweise umgebaut werden soll, muss doch noch einmal pausiert werden. Der Grund: Die Flächen werden für die Hochbauarbeiten der Gewoba benötigt. Erst wenn diese abgeschlossen seien, könne voraussichtlich 2019 mit dem letzten Bauabschnitt bis zur Rembertistraße begonnen werden, heißt es in der Deputationsvorlage.

Baustart im September geplant

Darin sind verschiedene Maßnahmen definiert. So soll es ab der Kreuzung Herdentorsteinweg/ Breitenweg stadtauswärts nur noch eine Fahrspur geben. In den Zeiten des Diskobetriebs, also Freitag und Sonnabend von 22.30 Uhr bis 5.30 Uhr, soll eine Schranke die Fahrbahn ab der Ausfahrt Parkhaus für den Verkehr sperren. Außerdem geplant: ein drei Meter breiter Radweg, Stellflächen für Taxen außerhalb des gesperrten Bereichs, eine Lieferzone vor der Diskothek Stubu und ein neues Betonpflaster.

Bereits vor einem Jahr hatten sich die Befürworter der Umgestaltung, darunter SPD-Politiker Sükrü Senkal, gefreut, dass im Entwurf für den Doppelhaushalt 2018/19 rund zwei Millionen Euro eingeplant wurden. Tatsächlich sind jetzt für dieses Jahr 700.000 Euro, für 2019 dann 1,3 Millionen Euro vorgesehen. Fast die komplette in den Haushalt eingestellte Summe ist dem Behördenpapier zufolge nun zuwendungsfähig. Das heißt, es könnte eine Förderung durch Bundesmittel mit bis zu 75 Prozent geben.

Die zwei Millionen werden laut Kostenrechnung in dem Deputationspapier zum größten Teil – rund 1,6 Millionen Euro – für Straßenbau ausgegeben. 134.000 Euro werden für Lichtsignalanlagen bereitgestellt, rund 90.000 Euro für die öffentliche Beleuchtung. Die Mitglieder der Deputation müssen aber noch zustimmen. „Wir begrüßen die jetzigen Entwicklungen natürlich“, sagt Bülent Ünal, Club-Chef vom La Viva und Sprecher der Interessenvertretung Meile Kollektiv.

Es habe gute Gespräche und regelmäßige Treffen mit Behörden und Politik gegeben, und die Interessenvertretung sei stets einbezogen worden. „Erfreulich ist auch, dass die Planung so gestaltet ist, dass die Finanzmittel gesichert sind“, sagt Ünal. Insgesamt sieht er den Verlauf positiv, auch wenn alles etwas langwierig sei. Er habe aber Verständnis für die nötigen Prozesse in den Behörden. „Gut Ding will Weile haben“, so Ünal. Immerhin gebe es bereits einen Termin mit dem Energieversorger SWB wegen Kanalarbeiten und der Straßenbeleuchtung. Die Sitzung der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr und Stadtentwicklung beginnt am Donnerstag, 19. April, um 15 Uhr in Raum 1.07 der Baubehörde, Contrescarpe 72.

Zur Sache

Woodys, Imperial, Rosige Zeiten, Mirage oder Neue Welt lauteten einmal die Namen der Clubs an der Bremer Diskomeile. Lokalitäten wie der Tower Musikclub oder das Shagall feierten gerade ihren 20. Geburtstag. Das Woodys bestand mehr als 25 Jahre, bevor es 2016 die Türen schloss. Das Stubu gibt es seit 1972, damals aber noch an anderer Stelle. Als studentisches Jazz-Lokal öffnete die Diskothek zunächst in der Ostendorpstraße im Viertel.

Mittlerweile ist das Stubu zweimal umgezogen. 1986 ging es in die Innenstadt, in die Straße Hinter dem Schütting. 1994 zog man an den Rembertiring, der Betrieb war anfangs nur im Keller. Im früheren Ufa-Kino öffnete 2003 die Diskothek La Viva ihre Türen. Nach einem großen Umbau erstreckten sich drei Tanzflächen auf 1700 Quadratmetern an der Straße auf der Brake. Das Stubu ein paar Meter weiter zog nach und erweiterte ebenfalls seine Flächen.

Es waren turbulente Zeiten am Straßenzug Breitenweg/Rembertiring. Durch Betreiberwechsel, Drogenhandel oder Gewalt war die Diskomeile immer wieder in den Schlagzeilen. Wiederholt kam es im Zusammenhang mit Türstehern ab 2001 zu Körperverletzungs- und Drogendelikten. Im Januar 2006 gab es eine Schießerei auf der Meile mit vier Schwerverletzen, wodurch der Standort als Kriminalitätsschwerpunkt ins Blickfeld rückte. Im Dezember 2008 beschloss der Senat eine Waffenverbotszone, die ab Februar 2009 galt. In jüngerer Vergangenheit kam es immer wieder Club-Schließungen. So stellten Lightplanke und Woodys 2016 ihren Betrieb ein.