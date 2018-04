Für mehrere Tage kommt es zwischen Bremen und Bremerhaven zu Behinderungen im Zugverkehr. (dpa)

Weil 14 Weichen am Bremer Hauptbahnhof ausgetauscht werden müssen, kommt es ab Freitagabend zu Behinderungen im Bahnverkehr zwischen Bremen und Bremerhaven-Lehe. Ab 20.45 Uhr werden zwischen Bremerhaven-Lehe und Bremen Hauptbahnhof keine Züge des RE8 (Bremerhaven - Hannover) sowie RE9 (Bremerhaven - Osnabrück) fahren. Statt der Züge fahren Busse, die in Bremerhaven-Lehe 38 Minuten vor dem Zeitpunkt der regulären Abfahrt des Zuges starten. Zudem fahren die Busse über Bremerhaven Hauptbahnhof ohne Halt in Osterholz-Scharmbeck nach Bremen.

Busse in Bremen fahren entgegen des Zugfahrplans zehn bis 15 Minuten später ab und kommen 42 bis 47 Minuten später in Bremerhaven-Lehe an. Am Mittwoch, 2. Mai, soll der Ersatzverkehr ab 7.15 Uhr wieder aufgehoben werden.

Von den Bauarbeiten am Hauptbahnhof ist auch die Nordwestbahn betroffen. Vom 27. bis 29. April werden einige Züge in Tagesrandlage entfallen. Auch für sie wird es einen Schienenersatzverkehr geben, der in Bremen-Burg, Ritterhude, Osterholz-Scharmbeck, Bremerhaven Hauptbahnhof und Bremerhaven-Lehe hält. Am Montag, 30. April, fährt die Nordwestbahn am Morgen und am Nachmittag nur im Stundentakt, die Verdichtungsfahrten fallen aus.

Mit Beginn der neuen Woche kommt es wegen Bauarbeiten zwischen Bremen und Osnabrück zu Verspätungen bei dem RE9. Ab Montag, 7 Uhr, bis Dienstag, 8. Mai, um 0.45 Uhr kommt es laut Deutscher Bahn zu Verspätungen bis zu 15 Minuten. (sei)