Filiz Uzuner studiert Psychologie an der Jacobs University. (Christina Kuhaupt)

Sprichwörtlich ist Arbeit das halbe Leben, tatsächlich kann sie sich auf alles auswirken. Deshalb geht es Filiz Uzuner ums Ganze: Die Studentin der Jacobs University hat für ihre Masterarbeit im Studiengang Psychologie eine Onlinebefragung gestartet, mit der sie herausfinden will, wie sich muslimische Beschäftigte an ihrem Arbeitsplatz fühlen. „Die empfundene Akzeptanz scheint in Zusammenhang mit der Freude am Job und einem positiven Verhältnis zum Arbeitgeber zu stehen“, sagt die 23-Jährige. „Darüber gibt es zwar schon Studien, aber nicht zu Muslimen.“

Daran, dass ihr Thema von großer Bedeutung ist, kann es für Filiz Uzuner keinen Zweifel geben: „Der Islam gehört wie das Christentum zu Deutschland“, davon ist die Tochter eines Türken überzeugt. Ihr Großvater väterlicherseits war „in den Sechzigerjahren mit der Gastarbeiterwelle nach Deutschland“ gekommen, als noch niemand nach Arbeitszufriedenheit fragte.

„Es ist super wichtig, dass sich alle zufrieden fühlen“, betont die Psychologiestudentin. Davon sind viele Bremerinnen und Bremer offenbar gar nicht weit entfernt. Laut einer Erhebung im Auftrag der Arbeitnehmerkammer Bremen von 2019 identifizieren sich 83 Prozent der Beschäftigten im Bundesland sehr stark mit der eigenen Arbeit. „Überdies sind drei Viertel der bremischen Arbeitnehmerschaft auch in hohem Maße davon überzeugt, mit ihrer Arbeit einen gesellschaftlich relevanten Beitrag zu leisten.“ Schon damals, vor Corona-Zeiten, beurteilten aber „insbesondere Beschäftigte der Gesundheitsberufe und Gastgewerbeberufe die gesellschaftliche Anerkennung ihres Berufs zurückhaltend“.

Wie viele Musliminnen und Muslime in Arbeitsverhältnissen stehen, ist ungewiss. Bekannt ist der Senatskanzlei eine geschätzte Zahl von 50.000 bis 60.000 Frauen und Männern islamischer Religion. Insgesamt, sagt Martina Höhns vom Referat für interkulturelle und interreligiöse Angelegenheiten, gebe es 31 Moscheegemeinden. Die islamische Religionsgemeinschaft Schura geht von mehr als 10.000 Besuchern in den 20 Moscheegemeinden des Vereins aus. Der Vorsitzende Murat Çelik sagt: „Auf jeden Fall unterstützen wir die Online-Umfrage.“

Die Umfrage soll etwa zehn Minuten dauern und ist in Bereiche unterteilt: religiöse Zugehörigkeit und Berufstätigkeit, wie intensiv der Glaube gelebt wird und wie die Situation am Arbeitsplatz ist. „Die Daten bleiben anonym und werden statistisch von mir ausgewertet“, sagt die Masterstudentin. Sie hofft auf mindestens 250 Beteiligte. „Ich würde das gern groß aufziehen und nicht nur mein Umfeld befragen, sondern viele Gesellschaftsschichten und Branchen erreichen, nicht nur Türken und auch außerhalb Bremens.“ Im Mai ist Abgabetermin für Filiz Uzuners Arbeit, bis Mitte März etwa soll die Umfrage laufen.

Die Subjektivität der Wahrnehmung spiele eine große Rolle, wenn es um Akzeptanz gehe, sagt die junge Bremerin, „und es scheint den Menschen ein Bedürfnis zu sein, andere einzusortieren, zu kategorisieren“. Wie leicht man daneben liegen kann, zeigt Filiz Uzuner an Beispielen. „Es gibt Moslems wie Christen, bei denen eher die Eltern die Religion ausleben als die Kinder.“ Von Moslems werde oft selbstverständlich angenommen, sie seien religiös und gingen jeden Tag in die Moschee. Kurios etwa, wenn einem mutmaßlich streng gläubigen Moslem „wegen der Schweinegelatine keine Gummibärchen angeboten werden, obwohl er die total gern mag“. Standard sei auch, dass Alkoholverzicht auf Feiern zu Diskussionen führt. „Es ist sehr unterschiedlich, wie das wahrgenommen wird, und es gibt auch übersensible Reaktionen“, weiß Uzuner. Und das auf allen Seiten.

Eigene Erfahrungen aus dem Arbeitsleben hat die Studentin „kaum“. Aber die Angestelltenkammer kennt Beispiele von Diskriminierung, wenn sie auch nicht ausdrücklich auf Muslime bezogen sind. Dies sei zwar so gut wie gar nicht unmittelbares Thema in der Rechtsberatung. „Mittelbar kommt die Benachteiligung aufgrund der Religion oder Herkunft aber vor. Bei der Wohnungssuche oder wenn Arbeitgeber mangelnde Sprachkenntnisse Beschäftigter ausnutzen“, sagt Kammersprecher Jörg Hein.

Und Martin Ksellmann, der Sprecher von Ada, der Gruppe Antidiskriminierung in der Arbeitswelt im Bremer Netzwerk gegen Diskriminierung, weiß, dass viele Arbeitnehmer zögern, förmlich Beschwerde zu erheben. Opfer würden schnell zum Problemfaktor erklärt. „Rassistische Fantasien“ nennt er es, wenn beispielsweise Kopftücher oder arabisch klingende Namen Vermutungen über Herkunft oder Religion hervorrufen.

Für Filiz Uzuner ist vor allem eines wichtig: „Dass es Verständigung gibt und jeder das machen kann, wie er will.“

Filiz Uzuners Online-Umfrage unter muslimischen Beschäftigten soll bis Mitte März laufen. Sie ist im Internet zu finden unter der Adresse www.unipark.de/uc/Stamov/3c1a/