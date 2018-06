Die Störung soll voraussichtlich bis 20 Uhr andauern. (Daniel Stöckel)

Ein Baum hat die Zugstrecke Bremen-Bremerhaven lahmgelegt. Er stürzte am späten Nachmittag in Oldenbüttel ins Gleisbett. Die Folge waren eine Streckensperrung und Verspätungen zwischen den Hauptbahnhöfen in Bremen und Bremerhaven, die derzeit noch andauern. Die Bahn konnte den Baum teilweise schon wieder entfernen. "Der Zugverkehr rollt wieder an", teilt die Pressestelle der Bahn auf Nachfrage mit. Von 16.30 bis 17.44 Uhr war die Bahnstrecke komplett gesperrt. Seit 17.45 werde die Strecke bereits wieder eingleisig befahren. Das führt allerdings derzeit noch zu Verspätungen auf der Strecke. Bis 19 Uhr sollen die Gleise wieder komplett freigeräumt und zweigleisig befahrbar sein. (lis)