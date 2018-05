Der Bremer Hauptbahnhof. (Bernd Volks)

Zwischen Bremen und Hamburg kommt es wegen eines umstürzten Baumes auch am Donnerstag in beiden Richtungen noch zu Verspätungen und Zugausfällen. Wie das Unternehmen Metronom am Donnerstagmorgen mitteilt, ist bei Klecken ein Baum in die Oberleitung gestürzt. Deshalb können die Haltestellen Klecken und Hitfeld (zwischen Buchholz und Hamburg-Harburg) aktuell nicht angefahren werden. Ein Busnotverkehr von Buchholz über Klecken und Hittfeld nach Hamburg-Harburg und in der Gegenrichtung sei eingerichtet. Die Fernverkehrszüge werden teilweise umgeleitet und haben derzeit eine Verspätung von 15 bis 20 Minuten.

Ebenfalls wegen eines umgekippten Baumes ist die Strecke des Metronom zwischen Hamburg-Uelzen derzeit gesperrt. Auch die Deutsche Bahn warnt seit Mittwoch auf ihrer Webseite vor Sturmtief Wilma und rät Bahnreisenden, sich frühzeitig online über ihre Verbindungen zu informieren.

Feuerwehreinsatz am Mittwochabend

Die Feuerwehr Bremen war zudem am Mittwochabend nahe der Bahnstrecke zwischen Bremen und Achim im Einsatz. Wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtet, hatte ein Quadratmeter Grün geschmort. Warum, ist bislang noch unklar. Auf der Strecke kam es daher zwischenzeitlich zu Verzögerungen im Bahnverkehr. (var/ech)

++ Diese Meldung wurde am 31. Mai um 6.45 Uhr aktualisiert. ++