Ab Montag, 1. Juli, werden die Busse der Linien 29 und 42 den Hemelinger Hafen nicht wie gewohnt anfahren. (Christian Walter)

Ab Montag, 1. Juli, werden die Busse der Linien 29 und 42 den Hemelinger Hafen nicht wie gewohnt anfahren. Grund dafür sind Bauarbeiten an der der Unterführung zwischen Hemelinger Hafendamm und Walther-Jacobs-Straße. Das teilte die BSAG mit.

Für die Linie 42 wird zwischen den Haltestellen Schlengstraße und Fuldahafen ein Taxi-Shuttle eingerichtet. Die Haltestelle Walther-Jacobs-Straße wird an die Europaallee, Höhe Hausnummer 7, verlegt. Die Haltestelle Kleine Marschstraße ist aufgehoben. Die Busse der Linie 42 fahren ab Haltestelle Schlengstraße in Richtung Europaallee-Ost direkt zur verlegten Haltestelle Walther-Jacobs-Straße und von dort weiter in Linienführung. In Richtung Weserwehr geht es ab der verlegten Haltestelle Walther-Jacobs-Straße direkt zur Haltestelle Schlengstraße. Die Haltestellen Arberger Hafendamm und Fuldahafen entfallen.

Bei der Linie 29 wird die Haltestelle Arberger Hafendamm in den Kreuzungsbereich verlegt. Die Haltestellen Fuldahafen und Kleine Marschstraße entfallen. Die Haltestelle Walther-Jacobs-Straße ist ebenfalls an die Europaallee, Höhe Hausnummer 7, verlegt. Die Umleitung endet voraussichtlich am Sonntag, 21. Juli, so die BSAG. (wk)