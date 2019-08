Gewoba-City-Triathlon in Bremen

Umleitungen der Linien 20, 26 und 28 am Sonntag

Aufgrund des Gewoba-City-Triathlons kommt es am Sonntag in der Bremer Überseestadt und in der Nordstraße zu Sperrungen. Drei Buslinien müssen daher umgeleitet werden.