In Flüchtlingsunterkünften in Leichtbauweise wie in Oslebshausen ist es im Winter oft kalt. (Christina Kuhaupt)

Obwohl die Baugenehmigung für die Oslebshauser Unterkunft noch bis Ende April 2019 gilt, werden die Bewohner der Flüchtlingsunterbringung an der Gottlieb-Daimler-Straße schon früher eine neue Bleibe finden. "Wir werden sie bis zum Winter schließen", sagt Bernd Schneider, Sprecher der Sozialbehörde. Der genaue Zeitpunkt für den Umzug und der Ort der neuen Unterkunft seien aber noch unklar. "Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen", sagt Schneider weiter.

Nicht wieder Leichtbauweise

Er macht deutlich, dass die Sozialbehörde auf die Kritikpunkte von Flüchtlingen und Bürgern eingehen werde. "Die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass wieder eine Unterkunft in dieser Leichtbauweise entsteht – das ist praktisch ausgeschlossen."

Seit Monaten gibt es Kritik an den Gebäuden, die als Notunterkünfte und in Leichtbauweise errichtet wurden. In diesen Zelten aus Metall ist es im Sommer heiß und im Winter kalt. Zugleich sind sie schlecht isoliert und hellhörig. Der Verein Fluchtraum und der Flüchtlingsrat sprachen sogar von einer „menschenunwürdigen Unterbringung“ und forderten eine sofortige Auflösung der Einrichtung. Diesem Ziel sind sie nun ein Stück näher gekommen.

Demonstration heute am Hauptbahnhof

Heute Nachmittag um 17 Uhr veranstaltet das Aktionsbündnis "Shut down Camp Gottlieb-Daimler-Straße" eine Demonstration am Bremer Hauptbahnhof, um auf die Situation in der Flüchtlingsunterkunft aufmerksam zu machen.