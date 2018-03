Im Bremer Jobcenter wird seit 2013 versucht, durch einen besseren Betreuungsschlüssel bestimmte Gruppen von Erwerbslosen schneller in Arbeit zu vermitteln. (Christina Kuhaupt)

War sie nun ein Fehlschlag oder ein lohnenswerter Versuch? Über die Bewertung der sogenannten Job-Offensive werden der Senat und die Linke in der Bürgerschaft wohl keinen Konsens mehr erreichen. Das macht eine Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der Linken zum Ertrag der Job-Offensive deutlich. Der Begriff steht für ein vom Senat finanziell gefördertes Modellprojekt des Jobcenters, das vor fünf Jahren gestartet wurde und derzeit noch auf finanziell abgespecktem Niveau fortgeführt wird.

Für die Job-Offensive wurden seinerzeit 41 zusätzliche Integrationsfachkräfte bei der Behörde eingestellt, die zusammen mit 36 bereits vorhandenen Kräften ausgewählte Erwerbslose intensiver betreuen sollten. Während sich beim Jobcenter normalerweise ein Sachbearbeiter um circa 150 Erwerbslose kümmert, sollten die 77 Kräfte der Offensive nur jeweils 100 Erwerbslose betreuen, und zwar solche mit hohen Vermittlungschancen.

Pro Jahr, so die Erwartung, sollten auf diese Weise gut 1100 Menschen zusätzlich auf Arbeitsplätze vermittelt werden. Der Senat erhoffte sich dadurch Einsparungen für die Kommune von jährlich circa 1,7 Millionen Euro für Unterkunftskosten. Nach Abzug des Personalkostenzuschusses von 440 000 Euro ans Jobcenter hätte sich so für die Stadt eine Nettoentlastung von knapp 1,3 Millionen Euro ergeben.

Dass diese Rechnung nicht aufging, ist unstrittig. Auch der Senat räumt in seiner Antwort auf die Linken-Anfrage ein, dass "der kalkulierte Zielwert" an gelungenen Vermittlungen nicht erreicht wurde. Vergebens seien die Bemühungen allerdings nicht gewesen. Der verbesserte Betreuungsschlüssel habe tatsächlich mehr Menschen in Lohn und Brot gebracht und im Saldo von höheren Personal- und geringeren kommunalen Leistungen für die Arbeitslosen Einsparungen bewirkt.

Auf einige Fragen der Linken bleibt der Senat eine Antwort schuldig. So wollten die Parlamentarier wissen, wie viele der per Job-Offensive vermittelten Personen zwei Jahre nach ihrem Wiedereintritt ins Erwerbsleben immer noch beschäftigt waren und keine Sozialleistungen bezogen. Eine solche Auswertung sei "nicht möglich", heißt in dem Papier.

Auch sei nicht vorgesehen, den Mitgliedern der zuständigen Deputationen das Evaluationsgutachten des Instituts für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik zugänglich zu machen, das zur Job-Offensive in Bremen und Bremerhaven sowie in 14 weiteren deutschen Regionen erstellt wurde.