Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Bürgertelefons werden von Beschäftigten der Stadtbibliothek und von Auszubildenden unterstützt. (Frank Thomas Koch)

Bremen. Einmalig im Öffentlichen Dienst sind die personellen Umstrukturierungen, mit denen der Senat, insbesondere das zuständige Finanzressort, auf den derzeitigen Ausnahmezustand reagiert. „Der Senat geht unkonventionelle Wege beim Personaleinsatz“, teilte die Landesregierung mit.

Die Krise und ihre Folgen haben dazu geführt, dass sich die Aufgaben und das Aufkommen der Anfragen und Anträge in einigen Behörden und Abteilungen vervielfältigt haben. Andernorts ist weniger zu tun als üblich. Das gilt vor allem für geschlossene Einrichtungen wie Museen, Schwimmbäder oder die Bibliotheken.

Kurzarbeit im Öffentlichen Dienst hatte der Bund der Steuerzahler Niedersachsen/Bremen schon vor einigen Tagen angemahnt (wir berichteten). „Der Spiegel“ hatte berichtet, dass Angestellte damit zu rechnen hätten, während „Beamte ihre Dienstzeit auf dem Sofa verbummeln“ – so titelte das Nachrichtenmagazin.

Mehr zum Thema Kontaktverbot Wie Bremer Behörden in der Corona-Krise arbeiten Eine Trauung auf Abstand und Beratungen nur noch telefonisch oder per Mail. Die Bremer Behörden ... mehr »

Das weisen die Repräsentanten des Finanzressorts zurück: „Es ist nicht so, dass in den Behörden viele Leute im verwaltenden Bereich sitzen und nichts zu tun haben“, sagt Edwin Ninierza, der im Finanzressort unter anderem für Personalentwicklung und -vermittlung zuständig ist. Knapp formuliert sehe die Arbeitssituation momentan so aus: Ein Teil beschäftige sich mit anderen Tätigkeiten als sonst, ein weiterer Teil sei in der Lage, quasi wie immer von zu Hause aus zu arbeiten, ein Teil habe mehr zu tun denn je, und ein weiterer Teil bereite sich auf die Lockerungen vor, sagt Henning Lühr, Staatsrat im Finanzressort und dort insbesondere mit Personal betraut.

Die Zahl der Angestellten und Beamten, die anderen Tätigkeiten nachgehe als regulär, sei kaum zu beziffern. Der Grund: Die Ressorts kümmerten sich auch intern darum, die anfallende Arbeit zu bewältigen und gerecht zu verteilen. Lühr geht von etwa zehn bis 15 Prozent der Beschäftigten insgesamt aus. Eine genaue Übersicht liegt für diejenigen vor, die vorübergehend das Ressort wechseln: 141, darunter 90 Auszubildende. An die 220 weitere seien derzeit angefordert, inklusive studentischer Aushilfen.

Mehr zum Thema Corona-Krise Keine Kurzarbeit im Öffentlichen Dienst Viele Unternehmen melden aktuell Kurzarbeit für ihre Mitarbeiter an. Der Steuerzahlerbund fordert ... mehr »

Nicht nur die Zahl der Mitarbeiter der Bremer Aufbaubank ist aufgestockt worden (wir berichteten), auch in anderen Abteilungen, Ressorts, Eigenbetrieben und Gesellschaften sind mehrere Dutzend Mitarbeiter mit neuen Aufgaben betraut und ressortübergreifend eingesetzt worden, so Lühr weiter. In der Steuerverwaltung sind mehr Mitarbeiter eingesetzt, um die große Zahl der Stundungsanträge zu bewältigen.

Das Bürgertelefon wird von Beschäftigten der Stadtbibliothek und von Auszubildenden unterstützt. Beim Jobcenter Bremen helfen Studierende des Fachs Public Administration bei der Bearbeitung von Anträgen zum Sozialhilfe-Paket. Die Bremer Heimstiftung wird beim Nähen von Schutzmasken durch Auszubildende aus den Bereichen Hauswirtschaft, Restaurantfachkraft sowie Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste unterstützt.

Zu weiteren vorübergehenden Einsatzorten gehören das Gesundheits- und das Ordnungsamt, das Amt für soziale Dienste sowie das Ressort für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz und das für Ressort für Jugend, Soziales, Integration und Sport. Zudem hat der Senat am Dienstag beschlossen, halbtags studentische Hilfskräfte einzusetzen. 50 Stellen sollen besetzt werden, „mit der Option auf mehr“, so Lühr.

Mehr zum Thema Die aktuellen Corona-Entwicklungen Liveblog: Trendwende in New York? Weltweit und in Deutschland gibt es immer mehr Coronavirus-Fälle - auch in Bremen und ... mehr »

Die Studenten werden laut Lühr unter anderem engagiert, um Kontakte von Infizierten nachzuverfolgen. Dafür allein würden rund 100 Mitarbeiter benötigt. „Dass das eventuell mit sogenannten Corona-Apps abgedeckt wird, ist datenschutzrechtlich umstritten und kann auch nicht verpflichtend umgesetzt werden. Darauf können wir nicht warten, wir müssen schnell handlungsfähig sein“. Dieser Nachverfolgung komme auch vor dem Hintergrund der angekündigten Lockerungen eine hohe Bedeutung zu.

Anders als andernorts könnten in Bremen viele der Beamten und Angestellten von zu Hause aus arbeiten, ergänzt Lühr. Etwa ein Drittel sei entsprechend mit Laptops ausgestattet, andere behelfen sich am eigenen PC zu Hause, Audio- oder Video-Dienstbesprechungen inklusive. Was die Beschäftigung von Lehrerinnen und Lehrern betreffe, müsse die weitere Entwicklung abgewartet werden. Die Osterferien endeten am Mittwoch, nun wird erwogen, allmählich und in kleinen Gruppen den Unterricht wieder aufzunehmen.

Ähnlich sehe es bei den Erzieherinnen und Erziehern aus. „Man kann nicht jeden Beamten oder Angestellten mit irgendwelchen Aufgaben betrauen. Es muss schon gut passen und zumutbar sein.“ Mit anderen Worten: Nicht jeder könne Mitarbeiter des Ordnungsamts bei ihren Gängen durch die Stadt begleiten, um sicherzugehen, dass die Auflagen zum Gesundheitsschutz eingehalten werden.

Arbeitsrechtlich ist laut Henning Lühr ein vorübergehender Einsatz von Beschäftigten im Öffentlichen Dienst für andere Aufgaben zulässig. Dies gewähre bei Angestellten das Direktionsrecht und bei Beamten eine Abordnung. Solche Schritte unterliegen der Mitbestimmung, diese habe jedoch keine aufschiebende Wirkung. „Wir haben die volle Unterstützung vom Gesamtpersonalrat. Seine Mitglieder sind mit unserem Vorgehen vollkommen einverstanden.“ Etwa 300 Frauen und Männer hätten sich freiwillig gemeldet, um da zu helfen, wo Hilfe dringend nötig sei.