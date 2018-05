Aus der Umwelt- und der Gesundheitsbehörde ist zu erfahren, "dass mit den jetzigen Sicherungsmaßnahmen eine Gesundheitsgefährdung der Kinder ausgeschlossen werden kann", so Umweltbehörden-Sprecher Jens Tittmann. (dpa)

Auf dem Außengelände der Kita Neustadtswall ist sogenanntes „Kieselrot“ gefunden worden. Ein Baustoff, der mit dem Umweltgift Dioxin verunreinigt ist und der in den 1970-er Jahren häufig beim Bau von Sportplätzen verwendet wurde. Der Sozialausschuss des Neustädter Beirates zeigt sich nun irritiert darüber, warum die zuständigen städtischen Gesellschaften Immobilien Bremen (IB) und Kita Bremen den brisanten Fund am Jahresanfang nur innerhalb der Einrichtung, nicht jedoch in der Öffentlichkeit bekannt gemacht haben.

Auf Nachfrage des WESER-KURIER versichern IB und Kita Bremen im Einklang, Dioxin in reiner Form sei hoch giftig, doch in der Erde vergraben und in den Baustoff eingebunden sei der Stoff wesentlich ungefährlicher. Dennoch übersteigt die gemessene Dioxinbelastung die erlaubten Grenzwerte für Kinderspielflächen um das Fünfzehnfache. Zum Schutz der Kinder sei Anfang März daher ein spezielles Geoflies großflächig auf die betroffenen Bereiche gelegt worden.

„So wie wir es heute auf dem Gelände vorfinden, zusätzlich abgesichert durch die Planen, ist es nicht gesundheitsschädlich“, sagt der Geschäftsführer von Kita Bremen, Wolfgang Bahlmann. Daher habe man keine Notwendigkeit gesehen, neben der zügigen Information von Mitarbeitern und Eltern der betroffenen Kinder auch noch den Beirat und das Ortsamt im Stadtteil zu informieren.

Aus der Umwelt- und der Gesundheitsbehörde ist zu erfahren, "dass mit den jetzigen Sicherungsmaßnahmen eine Gesundheitsgefährdung der Kinder ausgeschlossen werden kann", so Umweltbehörden-Sprecher Jens Tittmann. Entdeckt wurde das Kieselrot zufällig bei Untersuchungen im Vorfeld des geplanten Anbaus der Kita. Daraufhin hat eine Fachfirma das komplette Außengelände der Kita sowie den nahegelegenen öffentlichen Spielplatz in den Neustadtswallanlagen untersucht.

Kosten für Bodensanierung auf bis zu 180.000 Euro veranschlagt

Dabei sei kein weiteres, kontaminiertes Material entdeckt worden, diese Spielflächen seien demnach unbelastet, haben IB und Kita Bremen zwischenzeitlich dem Beirat in einer gemeinsamen Erklärung schriftlich mitgeteilt. Darin wird auch das Referat Bodenschutz der Umweltbehörde zitiert, das offenbar davon ausgeht, dass auch die bisherige "Nutzung des Außengeländes der Kita Neustadtswall nicht zu einer überdurchschnittlichen Aufnahme von Dioxin geführt hat und somit voraussichtlich kein erhöhtes Gesundheitsrisiko besteht."

Der Beirat Neustadt begrüßt die Nachricht, dass der verunreinigte Boden Mitte Juni fachgerecht entsorgt werden soll. Auf Anregung der Neustädter Linken und Piraten fordert das Stadtteilparlament jedoch, "dass wir über derart sensible Themen künftig zeitnah informiert werden, um Aufregung zu vermeiden", so Sozialausschusssprecher Rainer Müller (SPD). Die Kosten für die Bodensanierung veranschlagt IB mit bis zu 180.000 Euro.