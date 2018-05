Viel Sonnenschein und Temperaturen über 30 Grad kommen erwarten uns am Wochenende. (dpa)

Sonne satt und Temperaturen bis 30 Grad sagen die Wetterexperten für die kommenden Tage in Bremen voraus. Aufgrund der aktuellen Wetterlage ist am Wochenende zudem mit erhöhten Ozonwerten zu rechnen, weshalb das Bremer Umweltressort sogar vorsorglich eine Warnung ausspricht. Es sei sehr wahrscheinlich, dass der Ozonwarnwert von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter überschritten werde, heißt es aus der Behörde. Menschen, die empfindlich auf Ozon reagieren, sollten bei der Wetterlage in Bremen aufpassen. Ungewohnte körperliche Tätigkeiten im Freien sollen vermieden, sportliche Ausdauerleistungen auf den Morgen verlegt werden.