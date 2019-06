Los geht’s: Die Freiburger um Organisatorin Christine Osterholz haben eine lange Strecke vor sich: Vom hohen Norden fahren sie 1000 Kilometer zurück in ihre Heimat im Schwarzwald. (Frank Thomas Koch)

Mit dem Wort Kaffeefahrt verbindet man eigentlich eine Busfahrt mit anschließender Verkaufsveranstaltung windiger Geschäftsmänner. Für die Gruppe, die sich am Sonnabendmorgen bei den Bremer Stadtmusikanten versammelt hat, ist die Bedeutung eine ganz andere: Mit dem Fahrrad transportieren sie 100 Kilogramm Kaffee einmal quer durch Deutschland, von Bremen bis in den Breisgau nach Freiburg. „Mit der Tour wollen wir darauf aufmerksam machen, das es auch eine CO₂-arme Alternative zum normalen Kaffee gibt“, sagt Organisatorin Christine Osterloh.

Es handelt sich nämlich nicht um herkömmlichen Kaffee, sondern um sogenannten ­Slokoffie. „Das Besondere an unserem Kaffee ist, dass er fast komplett emissionsfrei transportiert wird“, sagt der Bremer Thomas Riedel-Fricke, der die Marke 2016 mit Maik Hembluck ins Leben rief.

Statt mit riesigen Containerschiffen, wird ihr Kaffee monatelang mit dem Segelschiff „Avontuur“ über den Atlantik transportiert. Daher rührt auch der Name: Slokoffie setzt sich aus dem englischen Wort slow (langsam) und Koffie (niederländisch für Kaffee) zusammen. Hinzu kommt, dass der Kaffee unter fairen Arbeitsbedingungen angebaut wird und keine Kunstdünger oder Pestizide verwendet werden. Der gelernte Schifffahrtskaufmann Riedel-Fricke ist selbst passionierter Segler und hat sich in Honduras ein Bild der Arbeitsbedingungen gemacht.

1000 Kilometer zurück in die Heimat

„Eine Klassenkameradin unserer Tochter hat das Projekt in Bremen entdeckt“, sagt Christine Osterloh aus Freiburg. „Da wollten wir sofort mitmachen, es lag uns am Herzen, ein solches Projekt zu unterstützen.“ Osterloh und ihre Mitfahrer haben schon Erfahrung mit längeren Radtouren, sie nahmen etwas an einer „Schokofahrt“ von Amsterdam nach Freiburg teil, die ein ähnliches Konzept verfolgt, wie die Kaffeefahrt. Fast 1000 Kilometer müssen die Freiburger zurücklegen, ehe sie wieder in ihrer Heimat sind. Erster Halt ist Nienburg an der Weser, über Hannoversch Münden und Marburg geht es dann weiter nach Worms. Die nächsten Stationen sind Speyer und Straßburg in Frankreich, dann ist ihr Ziel Freiburg fast erreicht. Ihre Eindrücke während der Fahrt wollen sie in einem Tagebuch unter kaffeefahrt-freiburg.de im Internet festhalten. „Wir haben zwei Wochen Zeit eingeplant, wenn es regnet machen wir auch mal eine längere Pause“, sagt Osterloh.

Bereits auf der gesamten Strecke wollen ­Osterloh und ihre Mitfahrer den Kaffee trinken und verkaufen. Zuhause in Freiburg haben außerdem schon zwei Bioläden Bestellungen aufgegeben, „aber auch viele Freunde, Verwandte und Arbeitskollegen“, sagt Osterloh. Rechnet man die Überfahrt von Honduras bis nach Bremen dazu, hat der Kaffee dann gut 12.000 Kilometer zurückgelegt – und das fast emissionsfrei.

Mit ihrem ökologischen Kaffee wollen die beiden Bremer Thomas Riedel-Fricke und Maik Hembluck auch ein Zeichen setzten. „Bewegungen wie ‚Fridays for Future‘ zeigen, dass gerade neue Werte wie Umweltschutz geschaffen werden, an denen sich die Jugend orientiert“, sagt Hembluck, der auch einen der ersten Bio-Food-Trucks in Bremen betreibt.