Für die Lockerung des Friedhofszwangs hat sich Bremen entschieden. Damit kommen nun auch öffentliche Flächen für das Verstreuen von Totenasche in Betracht. (Stefan Sauer /dpa)

Seit 2015 darf im Land Bremen Totenasche nicht nur auf privatem Grund, sondern auch auf öffentlichen Flächen verstreut werden. Letzteres geschah im November 2019 zum ersten Mal in einem Landschaftsschutzgebiet am Flussufer in Lesumbrok. Doch was heißt das konkret, kommen ausnahmslos alle öffentlichen Flächen in Betracht? Dazu hat sich Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne) nun bei einer Informationsveranstaltung im Bestattungsinstitut Trauerraum geäußert. Ihre Botschaft: Zumindest theoretisch gibt es keine Einschränkungen, solange die Würde des Verstorbenen und anderer Menschen nicht verletzt wird.

Eine exakte Auflistung in Frage kommender Flächen ist indessen nicht zu erwarten. Es sei nicht vorgesehen, konkrete Flächen zu definieren, sagt Jens Tittmann, Sprecher des Umweltressorts. Vielmehr habe man eher bestimmte Flächenarten im Blick. „Etwa alle Parks oder Grünflächen, die sich nicht in unmittelbarer Nähe viel befahrener Straßen befinden.“ Bei Anträgen werde im Einzelfall geprüft, erklärt Carsten Tornow vom Bauressort. „Es muss ja auch angemessen sein.“ Unangemessen wäre laut Tittmann, Asche auf einer Straßenkreuzung zu verstreuen.

Beim Verstreuen der Totenasche ist Bremen den anderen Ländern einen Schritt voraus. Überall sonst gilt der Friedhofszwang. Die Möglichkeit, die Asche auf einem Friedhof zu verstreuen, gibt es auch in Bremen. Auf den Friedhöfen Osterholz und Blumenthal sind entsprechende Streuwiesen eingerichtet. Allerdings ist das eine Möglichkeit, die nicht gerade viel in Anspruch genommen wird. Von kaum einer Handvoll Fälle weiß Kerstin Doty, Sprecherin des Umweltbetriebs Bremen.

Weitaus verlockender ist ganz offenbar der eigene Garten als letzte Ruhestätte. Seit der Lockerung des Friedhofszwangs vor fünf Jahren gab es pro Jahr bis zu 50 Anträge. Um es den Angehörigen leichter zu machen, hat Bremen sogar eine unverplombte Urne entwerfen lassen: die Bremer Streuurne. Der Deckel ist Doty zufolge nur mit drei Schrauben gesichert, lässt sich mithin schnell und einfach abdrehen.

Streuurne muss im Restmüll entsorgt werden

Und das ist noch nicht alles. „Die Streuurne ist aus Zellulose und sehr umweltfreundlich“, sagt Ressortmitarbeiter Tornow. Damit unterscheidet sich die Streuurne von den sogenannten Bio-Urnen, die bei der Bestattung im Erdreich verwendet werden. „Die bestehen aus biologisch abbaubaren Material“, sagt Doty. Aufheben darf man die Streuurne freilich nicht, wegen möglicher Rückstände aus Schwermetall muss sie im Restmüll entsorgt werden.

Wo auch immer die Asche eines Verstorbenen landet, eines bleibt auf jeden Fall am Ort der Beisetzung erhalten: der feuerfeste Schamottstein zur zweifelsfreien Identifizierung der letzten Ruhestätte. Auch wenn es sich um eine öffentliche Fläche handelt.