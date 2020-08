Die Corona-Ambulanz befindet sich bis zunächst Ende Oktober in den Messehallen 5 und 6. (Frank Thomas Koch)

Der Vertrag für die Corona-Ambulanz in den Messehallen 5 und 6 ist um zunächst zwei Monate verlängert worden. Das teilte Lukas Fuhrmann, Sprecher der Gesundheitsbehörde, dem WESER-KURIER am Dienstag mit. „Wir sind weiterhin in guten Gesprächen mit der Messe, damit die Ambulanz auch darüber hinaus an zentraler Position bei der Messe verbleiben kann.“

Messen sollen im November stattfinden

Die zunächst befristete Verlängerung ist notwendig geworden, weil der ursprüngliche Vertrag Ende dieses Monats ausläuft. Die Messe Bremen hatte Anfang August mitgeteilt, dass nach aktuellen Plänen die Urlaubsmesse Reiselust sowie die Caravan vom 6. bis 8. November stattfinden soll – in sämtlichen sieben Hallen, um die Veranstaltungen wegen der Corona-Auflagen weitläufiger gestalten zu können. Damit sind auch die beiden Hallen, in die die Testambulanz am 23. März vom Klinikum Mitte eingezogen ist, in die Veranstaltungspläne einbezogen.

Laut Fuhrmann soll es auch nach Ende Oktober bei dem Standort Messe bleiben. Einen Platz im Außenbereich, etwa in einem Zelt, hatte die Behörde ausgeschlossen (wir berichteten). Im Juli wurden in den Hallen 5 und 6 nach Angaben des Sprechers etwa 1500 Tests in der Messe-Ambulanz vorgenommen, seit Aufnahme des Betriebs Ende März waren es um die 8000. Ein neuer Standort im Innenbereich der Messe müsste demnach entsprechend groß sein.