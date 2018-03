Unbekannte haben das Parteibüro der Linken beschädigt. (dpa)

Unbekannte Täter haben das Parteibüro der Partei Die Linke in der Neustadt beschädigt. Am Donnerstag wurde die Bremer Polizei zu den Büro im Buntentorsteinweg gerufen. Dort fanden sie zwei Löcher in der Fensterfront vor.

Wann und wodurch diese entstanden sind, müssen laut Polizeiangeben die weiteren Ermittlungen zeigen. Wie die Linkspartei am Sonntag auf ihrer Facebook-Seite schrieb, soll es sich bei den Löchern um Einschusslöchern handeln.

Nach ersten Erkenntnissen sind die Beschädigungen bereits vor dem 13. Februar entstanden. Da eine politische Motivation nicht ausgeschlossen werden kann, hat der Staatsschutz der Polizei Bremen die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei Bremen sucht Zeugen

Die Polizei Bremen sucht jetzt nach Zeugen, die am 13. Februar Beobachtungen gemacht haben. Wer Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern machen kann, wendet sich an den Kriminaldauerdienst unter 0421 / 3623888. (röh)

++ Dieser Artikel wurde zuletzt aktualisiert am 4. März 2018 um 14.05 Uhr. ++