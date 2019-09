Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte den Bahnübergang bei Cappel auf der Strecke Cuxhaven-Bremerhaven beschädigt. Die Bundespolizei sucht Zeugen. (Bundespolizeiinspektion Bremen)

Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Täter zweimal einen Bahnübergang bei Cappel im Landkreis Cuxhaven auf der Strecke zwischen Cuxhaven und Bremerhaven beschädigt.

Wie die Bundespolizeiinspektion Bremen mitteilt, legten die Täter am Samstag, 21. September, gegen 21 Uhr, sowie am Sonntag, 22. September, gegen 13 Uhr Kabel auf die Schienen der eingleisigen Strecke, die die Halbschranken und die Rotlichtanlage des Bahnüberganges der K 71 an der Wurster Nordseeküste steuern. Durchfahrende Züge durchtrennten die Kabel. In der Folge blieben die Halbschranken geschlossen und das Rotlicht angeschaltet. Erst ein Techniker der Bahn konnte die Kabel reparieren.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen ermittelt wegen Störung öffentlicher Betriebe und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0421-162 995. (rab)