Unbekannte haben das Haus eines AfD-Mitglieds in Utbremen beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. (dpa)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag das Wohnhaus eines AfD-Kandidaten für die Bremer Bürgerschaftswahl an der Utbremer Straße beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, warfen sie mit blauer Farbe gefüllte Gläser gegen die Fassade und ein Fenster. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Bewohner hörte gegen 1 Uhr lautes Klirren und alarmierte er die Polizei. Die Einsatzkräfte entdeckten am Wohnhaus eine kaputte Fensterscheibe. Unbekannte hatten mit blauer Farbe gefüllte Gläser gegen die Fassade und ein Fenster geworfen, das dadurch zu Bruch ging. Die Staatschutzabteilung der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kurz vor der Tat hatte die AfD nach eigenen Angaben in Walle Plakate für die Wahl am 26. Mai aufgehängt. Das von der Farbattacke betroffene Mitglied habe vor einem Monat einen Drohanruf bekommen. Darin soll der Anrufer gesagt haben, dass AfD-Plakate in Walle unerwünscht seien und der Kandidat persönlich haftbar gemacht werde, so die Partei. Die Polizei bestätigte den Anruf nicht.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Nacht zu Dienstag im Bereich der Utbremer Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben und Hinweise auf die möglichen Täter geben können. Der Kriminaldauerdienst ist unter der Telefonnummer 0421/362-3888 erreichbar. (rab/dpa)

++ Dieser Artikel wurde um 17.18 Uhr aktualisiert ++