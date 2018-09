Die Straßenbahn wurde an der Robert-Koch-Straße beschossen. (Christian Walter)

Eine Straßenbahn der Linie 4 ist am Donnerstagabend in der Robert-Koch-Straße in Kattenturm beschossen worden. Nach Angaben der Polizei fuhr die mit mehreren Passagieren besetzte Bahn an der Haltestelle Robert-Koch-Straße in Richtung Lilienthal los, als die Täter mehrere Stahlkugeln auf die Bahn abfeuerten. Die Kugeln durchschlugen den äußeren Teil der Doppelverglasung, drangen aber nicht in die Bahn ein. Der Fahrer stoppte die Straßenbahn an der nächsten Haltestelle und alarmierte die Polizei. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0421 / 362 3888 entgegen. (sei)