Unbekannte haben einen Gehweg der Schlengstraße in Bremen-Hemelingen mit einem islamfeindlichen Inhalt beschmiert. Ein Anwohner war am Dienstagmorgen darauf aufmerksam geworden und rief die Polizei, heißt es in dem Polizeibericht. Demnach soll eine Reinigungsfirma die Farbschmierereien entfernen. Die Polizei ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter (0421) 362 38 88 zu melden. (mmi)