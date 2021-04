Das Polizeirevier in Findorff wurde in der Nacht mit Farbe beschmiert. (Roland Scheitz)

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag das Polizeirevier in Findorff großflächig mit Farbe beschmiert. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Fassade eines Geldinstitutes und der Firmenwagen eines Immobilienkonzerns ebenfalls beschmiert. Die Behörde vermutet aufgrund der Ziele eine politische Motivation von links.

Polizei bittet um Hinweise

Die Hauswände des Gebäudes in der Fürther Straße wurden auf einer Fläche von etwa 30 mal sechs Metern mit schwarzer und roter Farbe überzogen. Außerdem beschädigten die Täter ein Fenster. Der vor der Wache geparkte Wagen des Wohnungsunternehmens wurde ebenfalls gezielt besprüht, dabei bekamen zwei weitere Autos Farbe ab. Auch den Eingangsbereich der gegenüberliegenden Bank beschmierten die Unbekannten. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen fünfstelligen Bereich. Während der Fahndung überprüften die Beamten in der Admiralstraße zwei 22-jährige Radfahrer, die Spraydosen mit sich führten. Die Ermittlungen hierzu dauern an, heißt es von der Polizei. Sie bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese unter der Nummer 0421 / 362 38 88 entgegen.