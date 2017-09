Eingeschlagene Scheiben und mit Farbe besprüht: Das demolierte Auto (Foto: Privat)

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag in der Neustadt Anschläge auf zwei AfD-Politiker verübt. Die Täter beschädigten das Auto des 27-jährigen AfD-Politikers Robert Teske. Sie schlugen die Autofenster ein und zerstachen die Reifen des Wagens, teilte die Polizei Bremen mit. Anschließend besprühten sie das Auto mit silberfarbenem Lack. Der Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben etwa 5000 Euro.

Darüber hinaus wurde eine 55-jährige AfD-Politikerin in der Nacht zu Montag Opfer einer Straftat: Unbekannte warfen mit Steinen die Küchen- und Badezimmerfenster der Frau ein. Der Schaden betrage etwa 1000 Euro, so die Polizei. Der Staatsschutz hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.