Am Sonntagnachmittag war die Bremer Polizei in Gröpelingen gefordert. (Karl-Josef Hildenbrand / dpa)

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat im Rangierbahnhof Bremen-Gröpelingen gegen 17 Uhr. Ein Rangierer hatte den Wagen im Gleisbett entdeckt, der dort mit laufendem Motor und durchdrehenden Reifen im Schnee steckte. Nach Angaben der Polizei war das Fahrzeug von der unteren Ebene des Zuges rückwärts und ohne Rampe gefahren worden. Dabei entstand ein starker Schaden am Heck des Autos.

Die Ermittlungen der Beamten dauern noch an, so ist aktuell unklar, ob es sich um einen versuchten Diebstahl oder um Vandalismus gehandelt habe, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Bundespolizeiinspektion Bremen hofft auf Hinweise von Zeugen, die möglicherweise die Tat an Gleis 90 auf Höhe des Pappel- sowie Mählandsweges beobachtet haben. Sachdienliche Informationen werden unter der Telefonnummer 0421/16299-777 entgegengenommen.