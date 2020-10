Das Trio flüchtete, nachdem Passanten auf die Auseinandersetzung auf dem Bahnhofsvorplatz aufmerksam wurden. (Christina Kuhaupt)

Ein 41-jähriger sowie 51-jähriger Mann sind am Freitagabend von drei Unbekannten am Bahnhofsvorplatz in Bremen angegriffen worden. Nach Angaben der Polizei war der 41-Jährige aus bislang unbekannten Gründen mit dem Trio in einen Streit geraten. Dabei zückte einer der drei Männer eine Eisenkette und schlug mehrfach auf den 41-Jährigen ein. Als ihm ein Bekannter zu Hilfe eilen wollte, wurde auch er mit der Eisenkette geschlagen. Einer der Angreifer zückte zudem ein Messer und versuchte, auf den 51-Jährigen einzustechen. Erst als mehrere Passanten auf den Angriff aufmerksam wurden, ließ das Trio von den beiden Männern ab und flüchtete.

Der 51-Jährige wurde durch die Schläge am Kopf verletzt und musst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 41-Jährige blieb nach Angaben der Polizei unverletzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bremen unter der Rufnummer 0421 / 362 3888 zu melden.