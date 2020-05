Die Polizei rät Hundehaltern zur Vorsicht. (CARMEN JASPERSEN)

Unbekannte haben in der Gartenstadt Süd präparierte Köder ausgelegt. Die Fleischstücke enthalten laut Polizei Nadeln und sind somit für Hunde gefährlich.

Entdeckt wurden die Köder am Montag von einer Passantin, die mit ihrem Hund im Bereich der Hinrichs-Fehrs-Straße Gassi ging. Am Freitag wurden die Polizisten erneut in die Gartenstadt Süd gerufen: Eine

Spaziergängerin hatte an der Thedinghauser Straße/Waterloostraße weitere präparierte Hundeköder gefunden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und rät Hundehaltern speziell im Ortsteil Gartenstadt Süd zu erhöhter Vorsicht. Dem Täter droht nach dem Tierschutzgesetz eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.