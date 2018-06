So wie hier auf einem Bild aus Frankfurt werden auch in Bremen immer wieder Köder mit Nägeln ausgelegt. (Polizei Frankfurt)

Die Bremer Polizei hat zahlreiche mit Nägeln präparierte Fleischstücke in der Bremer Neustadt entdeckt. Wie erst jetzt bekannt wurde, hatte ein Hundehalter bereits am Sonntag auf einer Rasenfläche an der Kornstraße einen der Köder entdeckt und die Beamten alarmiert. Diese fanden auf dem Stichweg zwischen der Wilhelm-Kaisen-Schule und der Bezirkssportanlage Süd noch weitere Lockmittel, die alle mit zehn Zentimeter langen Stahlnägeln präpariert waren.

Die Polizei rät Hundehaltern im Ortsteil Huckelriede weiterhin zu erhöhter Vorsicht. Hinweise auf mögliche Verursacher nimmt die Polizei in jeder Dienststelle entgegen.

In Bremen und der Umgebung kommt es immer wieder zu solchen Vorfällen, im Januar 2017 waren zwei Labradore in Scheeßel an Giftködern verstorben. (sei)