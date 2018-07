Die Polizei sucht nach den Verdächtigen. (Symbolbild) (Björn Hake)

Sonntagnacht gegen 2.30 Uhr umzingelte eine Gruppe aus drei Personen einen 17-Jährigen aus Bremen und seinen Freund in der Straße Am Kammerberg in Osblebshausen. Der 17-Jährige wurde daraufhin mit einer Nadel aus einem Blasrohr beschossen - er erlitt eine Verletzung am Arm. Die Gruppe, bestehend aus drei maskierten Männern, flüchtete anschließend.

Wenig später geschah ein ähnlicher Übergriff im Bereich Grünzug West. Dieses mal war es eine Gruppe aus fünf maskierten Personen, die einen 18-Jährigen erst verfolgten und dann mit einer Nadel aus einem Blasrohr an der Hüfte verletzten.

Einer von ihnen wird als 1,90 Meter groß und breit beschrieben. Die Polizei konnte die Gruppe nicht ausfindig machen und sucht jetzt nach Zeugen, die sich unter 0421 362-3888 melden können. (hee)