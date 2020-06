Alfred Burmester vor seiner Wohnungstür. Erneut haben Unbekannte sein Schloss unbenutzbar gemacht. In den Händen hält der Rentner die defekten Schließzylinder. (Christina Kuhaupt)

In seiner Hilflosigkeit hat Alfred Burmester die Polizei gerufen. Schon wieder. „Was soll ich denn sonst machen?“, sagt der 68-Jährige. Er sitzt im Rollstuhl vor seiner verschlossenen Eingangstür und kommt nicht mehr in seine Wohnung. Jemand hat einen Draht in das Zylinderschloss geschoben. Schon zum vierten Mal in diesem Monat.

Es gibt Gebäude, an denen man schon draußen am Zustand der Klingelschilder erkennt, wie heruntergekommen sie sind. Das Haus in der Neustadt, in dem Burmester wohnt, ist so eines. Der trostlose Eindruck von außen setzt sich im Inneren nahtlos fort. Ein enger, verwinkelter Flur, ramponierte Türen, Wände, deren letzter Anstrich Jahrzehnte zurückliegen dürfte. Zwölf Parteien wohnen hier, ganz unten seit Anfang April auch der schwerbehinderte Alfred Burmeister.

Vermieter kümmere sich um nichts

Ein Nachbar, der mit dem Rentner befreundet ist, redet auf die beiden Polizisten ein, die gekommen sind, um die erneute Sachbeschädigung an dem Türschloss aufzunehmen. Er schimpft über den Vermieter, der sich um nichts kümmere, nicht um den Wasserschäden in der Wohnung, nicht um den Schimmel an den Wänden, nicht um die lose aus der Wand hängenden Kabel im Bad.

Die Polizei ist nicht zum ersten Mal vor Ort, sie kennt diese Geschichten. Aber darum geht es jetzt nicht, sondern um die Lösung des konkreten Problems: Da sitzt ein 68-Jähriger in brütender Mittagshitze im Rollstuhl vor seinem Haus und kann nicht zurück in seine Wohnung. Das Türschloss wurde manipuliert, keine Frage. Aber diese Feststellung hilft jetzt nicht weiter. Was tun? Einen Schlüsseldienst anrufen, wie beim letzten Mal? Aber wer zahlt den? „Ich hab’ das Geld nicht“, sagt Burmester. Schon die letzte Rechnung über mehr als 200 Euro habe er nicht bezahlen können.

Bereits viermal hat jemand in diesem Monat einen Draht in den Schließzylinder seiner Eingangstür gesteckt. Das erste Mal stand zum Glück sein Fenster in Kippstellung. Bekannte gelangten so in die Wohnung, konnten sie von innen öffnen und anschließend selbst den Zylinder wechseln. Die anderen Male musste, wie jetzt wieder, ein Schlüsseldienst anrücken. Der Rentner hatte die Nacht zuvor nicht in seiner Wohnung verbracht. Aus Angst vor Übergriffen, wie er sagt. Denn ganz offenbar will ihm jemand übel mitspielen. Burmester hat einen Plastikbeutel mit dabei. Aus dem schüttelt er mehrere Schließzylinder heraus. Sie stammen alle aus seiner Wohnungstür und wurden mit einem Draht unbrauchbar gemacht. Und es ist nicht nur das: Von seinem im Flur abgestellten Elektrorollstuhl wurde der Joy-Stick abgerissen und der Akku gestohlen – die nächste Anzeige bei der Polizei.

Burmester hat das Gefühl, dass ihn jemand aus der Wohnung vertreiben will. Er will niemanden beschuldigen, erwähnt aber einen zeitlichen Zusammenhang mit seinen Beschwerden über den Zustand der Wohnung, den Schimmel an den Wänden. Kurz nachdem er deswegen einen Anwalt eingeschaltet habe, hätte zum ersten Mal ein Draht in seiner Tür gesteckt.

Vermieter beauftragt Schlüsseldienst

Während er dies erzählt, hat einer der Polizisten telefonisch den Vermieter erreicht. Der will mit Burmester persönlich sprechen, aber das lehnt der Rentner ab. „Mein Anwalt hat gesagt, ich soll nicht mehr mit dem sprechen. Läuft alles nur noch über meinen Anwalt.“ Am Ende hat die Intervention der Polizei aber doch Erfolg. Der Vermieter beauftragt einen Schlüsseldienst damit, das defekte Türschloss auszuwechseln, Alfred Burmester kann wieder in seine Wohnung.

Beendet ist die Angelegenheit damit aber nicht. Im Gegenteil, für den Vermieter geht sie jetzt erst los. Inzwischen ist auch das Bauamt eingeschaltet, ein Kontrolleur war bereits vor Ort. In Kürze wird es eine weitere Begehung geben, gemeinsam mit dem Ordnungsamt und auch das Amt für soziale Dienste wurde eingeschaltet, berichtet Jens Tittmann, Sprecher der Baubehörde. „Die prüfen, ob hier ein Verstoß gegen das Wohnungsaufsichtsgesetz vorliegt.“ Sämtliche Wohnungen würden auf gravierende Mängel hin überprüft und der Vermieter gegebenenfalls dazu vergattert, entsprechende Sanierungen oder Reparaturen vorzunehmen.

Zwei Dinge ständen aber bereits nach dem ersten Besuch des Kontrolleurs fest, erklärt Tittmann: „Die beiden nachträglich im Dachgeschoss ausgebauten Wohnungen sind nicht bewohnbar. Die benötigen einen zusätzlichen Rettungsweg und werden deshalb gesperrt.“ Zudem fehle bei dem im Erdgeschoss direkt neben den Wohnungen von Burmester und seinem Nachbarn stehenden Öltank eine Brandschutzmauer. Das habe schon der Schornsteinfeger moniert, erzählt ein Mieter. „Wenn es in diesem Haus mal brennt, werden wir alle gegrillt.“

Zur Sache

Koordinierungsstelle für Wohnungsaufsichtsgesetz

Gibt es Anhaltspunkte auf Verstöße gegen Bauvorschriften oder auch auf verwahrloste Wohnverhältnisse, hat die Innenbehörde in Kooperation mit dem Bau- und dem Sozialressort die Möglichkeit, Kontrollen durchzuführen. Möglich macht dies das Bremische Wohnungsaufsichtsgesetz, das zum Schutz für Bewohner Mindeststandards für Wohnräume vorgibt. Für festgestellte Mängel werden die Eigentümer der Gebäude zur Rechenschaft gezogen. Das kann den Brandschutz betreffen, aber auch Wohnraummängel wie Schimmel oder defekte sanitäre Anlagen. Bei einer Kontrolle in Gröpelingen wurden im vergangenen Jahr außerdem Manipulationen an einem Gaszähler, Stromklau, Urkundenfälschung, vollgestellte Rettungswege sowie Anhaltspunkte für den Verdacht auf Leistungsbetrug entdeckt. Um die für die Durchführung solcher Kontrollen notwendigen Absprachen der beteiligten Ämter künftig effektiver gestalten zu können, wird in Bremen jetzt eine Koordinierungsstelle eingerichtet. Sie soll beim Ordnungsamt angesiedelt werden und im September ihre Arbeit aufnehmen.