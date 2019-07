Mit schweren Kopfverletzungen wurde der Straßenbahnfahrer in eine Klinik gebracht. (Björn Hake)

Zwei Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in Bremen-Hemelingen mit einem Gegenstand auf einen Straßenbahnfahrer eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, befand sich der 60-Jährige mit der Linie N1 an der Endhaltestelle Mahndorf, als die Männer die leere Bahn betraten. Unvermittelt griff das Duo den Bremer an und verletzte ihn schwer. Die Täter flüchteten anschließend. Der Straßenbahnfahrer wurde mit Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Sie sollen eine schlanke Statur, weiße T-Shirts getragen haben und etwa 19 Jahre alt gewesen sein. Ein Täter soll zudem eine Kette um den Hals getragen haben.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 04 21/362 38 88 entgegen.