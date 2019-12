Zeugen können sich beim Kriminaldauerdienst telefonisch unter (0421) 362 38 88 melden. (DPA)

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag die Sporthalle der Wilhelm-Olbers-Schule in Bremen-Hemelingen mit einem Hakenkreuz in silberner Farbe besprüht. Wie die Polizei berichtet, wurde die Wand mit weiteren Bildern und Ziffern versehen. Entdeckt wurden die Schmierereien am Donnerstagmorgen.

Der Staatsschutz ermittelt. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (0421) 362 38 88 entgegen.