Zwischen 10 und 14 Uhr wurde das Hakenkreuz an die Tür gesprüht. (Patrick Seeger/dpa)

Auf einer Wohnungstür an der Metzer Straße in Schwachhausen haben Unbekannte am Freitagmorgen ein Hakenkreuz gesprüht. Eine 65 Jahre alter Bremerin entdeckte die Schmiererei gegen 14 Uhr und alarmierte die Polizei. Diese sucht nun nach Zeugen, die zwischen 10 und 14 Uhr verdächtige Beobachtungen an der Metzer Straße gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0421 / 361 3888 entgegen. Der Staatsschutz der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sei)