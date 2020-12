Ein Blaulicht leuchtet am auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Friso Gentsch)

Eine Zeugin entdeckte in der vergangenen Woche drei auf die Straße gesprühte Hakenkreuze und die Schriftzüge „Raus“, „Grundstück“ und „Hurensohn“ vor einer Wiese Am Hollerdeich. Die Frau informierte am Sonntag die Polizei, die Kriminalpolizei nahm umgehend die Ermittlungen auf.

Zeugen können sich jederzeit bei Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Rufnummer 0421 362-3888 melden.