Unbekannte setzen Kunstwerk vor Bremer Kunsthalle in Brand

Christian Butt

Arbeitsreiche Einsätze für die Feuerwehr in Bremen: Nach den zwei Großbränden in Osterholz und Hemelingen mussten die Einsatzkräfte in der Nacht zu Dienstag ein Kunstwerk vor der Kunsthalle löschen.