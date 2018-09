Kinder und Jugendliche werden von unbekannten Personen angesprochen. Schulen und Eltern sind alarmiert. (Ralf Hirschberger /dpa)

An zwei Schulen sind offenbar Kinder und Jugendliche von unbekannten Personen aus Autos heraus angesprochen und teilweise aufgefordert worden, ins Fahrzeug zu steigen. Die Schulleitungen haben die Eltern über diese Vorfälle und den Umgang mit dem Thema informiert. Auch die Polizei wurde von den Schulen eingeschaltet.

Michaela Dahm, Leiterin der Oberschule Rockwinkel, hat in einem Schreiben Eltern über mehrere Vorfälle informiert: „Schülerinnen und Schüler unterschiedlichen Alters sind von uns fremden Personen angesprochen und zum Teil auch aufgefordert worden, ins Auto einzusteigen“, schreibt sie. „In allen Fällen haben unsere Schülerinnen und Schüler besonnen und richtig reagiert, indem sie sich der Situation entzogen und Erwachsene hinzugezogen haben.“ Die Lehrer seien informiert und aufgefordert worden, das Thema in den Klassen sensibel anzusprechen und die Kinder darauf hinzuweisen, wie man sich in solchen Situationen verhält.

Dahm bat die Eltern zudem darum, mit ihren Kindern zu sprechen, sie in ihrem Selbstvertrauen zu bestärken und passend zu reagieren. Zudem sollten sie die Schule informieren, falls sie von weiteren Vorfällen erfahren. Die Schulleiterin wollte sich auf Nachfrage des WESER-KURIER nicht über ihre Nachricht an die Eltern hinaus äußern. Die Schule hat die Polizei informiert und arbeitet mit Kontaktpolizisten zusammen. Elternvertreter äußern sich besorgt und wünschen sich Aufklärung zu den Vorfällen.

Die Polizei ist nach eigenen Angaben in der vergangenen Woche dem Hinweis der Oberschule Rockwinkel nachgegangen. Demnach wurden Schülerinnen und Schüler der Oberschule im Alter zwischen 13 und 18 Jahren aus einem fahrenden Wagen heraus angesprochen. Es habe Hinweise zu zwei verschiedenen Autos und zwei verschiedenen, teils männlichen, teils weiblichen Personen gegeben, die die Kinder ansprachen, sagt Polizeisprecher Nils Matthiesen: „Die Kriminalpolizei nahm sich der Sache sofort an, unsere Kontaktpolizisten waren an mehreren Tagen in der Schule und im Umfeld unterwegs, um vor Ort aufzuklären und Gespräche mit Lehrern, Schülern und besorgten Eltern zu führen.“

Schulen sind informiert

Die Schulen im Bereich Horn seien telefonisch über die Faktenlage informiert worden. „Wir wissen Bescheid, die Schulleitung Rockwinkel hat sofort die Schulaufsicht informiert“, sagt Annette Kemp, Sprecherin der Bildungsbehörde. Es sei kein Jugendlicher in ein Auto eingestiegen, betont sie.

Das Gymnasium Horn war eine der Schulen, die von den Vorfällen in Rockwinkel erfuhr. „Daraufhin haben wir bei uns nachgefragt, und bei uns gab es einen ähnlichen Vorfall“, sagt Schulleiterin Christel Kelm. „Ein Kind aus einer 5. Klasse hat dem Klassenlehrer berichtet, dass es in der vergangenen Woche von einer unbekannten Person in einem Auto angesprochen wurde.“ Daraufhin habe sie die Polizei, aber auch die Eltern und den Elternbeirat informiert: „Kinder sollten sich nicht in die Nähe eines unbekannten Autos begeben und sich schon gar nicht dort etwas zeigen lassen“, betont Kelm.

Weitere Schulen in Horn und Oberneuland haben die Eltern über die Vorfälle der Schule Rockwinkel informiert. Die Leitungen der Grundschule Oberneuland und der Grundschule an der Philip-Reis-Straße schrieben die Eltern an. An mehreren Schulen kursieren Gerüchte. Bestätigt ist bislang von den Leitungen der Oberschule Rockwinkel und des Gymnasiums Horn, dass dort Schüler von Unbekannten in Autos angesprochen wurden.

Das bisherige Ergebnis der Ermittlungen der Polizei: Es gebe derzeit keine Anhaltspunkte für eine Straftat. „Wir können nicht ausschließen, dass den Jugendlichen möglicherweise aus den Autos heraus Drogen verkauft werden sollten“, sagt Polizeisprecher Nils Matthiesen. „Wir haben das weiter im Blickfeld.“