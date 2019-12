Unbekannte haben im Bremer Stadtteil Findorff Post aus Briefkästen der Deutschen Post entwendet (Symbolfoto). (Oliver Berg/ dpa)

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag im Bremer Stadtteil Findorff mehrere Briefkästen der Deutschen Post gesprengt oder gewaltsam aufgehebelt. Das teilte die Polizei mit. Drei Briefkästen in der Hemmstraße, Herbststraße und Fürther Straße wurden geplündert. Die Täter entwendeten Briefe oder durchsuchten noch vor Ort diese nach Geldsendungen. In einem Fall hatte ein Böller nicht vollständig gezündet, sodass Entschärfer hinzugezogen werden mussten. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Briefe und Briefkästen wurden als Beweismittel sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen werden sie an die Deutsche Post übergeben und Empfänger oder Absender zugestellt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0421 -362-38 88 zu melden. (haf)