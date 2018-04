Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. (dpa)

Am Montagmorgen gegen 3.30 Uhr hat es im Bremer Stadtteil Gröpelingen ordentlich gekracht. Bisher unbekannte Täter haben den Bankautomaten einer Filiale der Deutschen Bank an der Gröpelinger Heerstraße aufgesprengt. Der Kassenraum wurde dabei ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen. Zeugen berichten, dass zwei dunkelgekleidetete Personen mit Reflektoren an ihren Hosen kurz darauf in einem schwarzen Audi A6 stadtauswärts fuhren. Die Polizei vermeldet, dass Bargeld entwendet wurde - die Summe kann noch nicht beziffert werden.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Die beiden Täter haben eine kräftige Statur und sind etwa 1,80 Meter groß. Hinweise werden an den Kriminaldauerdienst unter 0421/ 362 3888 erbeten. (hee)