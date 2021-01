Trotz sofort eingeleiteter Fahndung entkamen die Täter (Carsten Rehder / dpa)

In einer Bankfiliale in Horn-Lehe haben drei unbekannte Täter am Samstagmorgen zwei Geldautomaten gesprengt. Wie die Polizei Bremen berichtet, seien mehrere Anwohner der Kopernikusstraße gegen 3.30 Uhr von einem lauten Knall geweckt worden und sahen Rauch aus der Bankfiliale aussteigen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten die Täter eine Tür der Bankfiliale aufgehebelt und anschließend zwei Geldautomaten gesprengt. Die Verdächtigen flüchteten anschließend aus dem Gebäude und fuhren in einem dunklen Kombi in Richtung Lilienthaler Heerstraße. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kopernikusstraße gemacht haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 / 362 3888 entgegen.