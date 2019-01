Im gesamten Stadtgebiet wurden Briefkästen, Zigarettenautomaten und eine Auto-Heckscheibe mittels Pyrotechnik gesprengt. (Patrick Pleul/ dpa)

In Bremen sind in der Nacht zu Dienstag mehrere Briefkästen, Zigarettenautomaten und die Heckscheibe eines Autos von Unbekannten aufgesprengt worden, teilte die Polizei Bremen am Mittwoch mit. Eine Zeugin beobachtete nach der Explosion eines Zigarettenautomaten sechs Männer, die vom Tatort geflüchtet sind. Die Täter sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Drei der Männer sollen Baseballkappen und weiße Oberbekleidung getragen haben.

Die Unbekannten beschädigten unter anderem einen Briefkasten des Parteibüros der AfD an der Helgolander Straße. Da die benachbarten Briefkästen unberührt blieben, schließt die Polizei eine politisch motivierte Tat nicht aus. Der Staatsschutz der Polizei Bremen hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Acht weitere Briefkästen wurden in der Bremer Neustadt aufgesprengt. Hinzu kommen mehrere Zigarettenautomaten in Burglesum und Gröpelingen und die Heckscheibe eines VW Polo in Huchting.

In fast allen Fällen wurden Sprengstoffeste aufgefunden. Die Polizei geht davon aus, dass Pyrotechnik verwendet wurde, die sogenannten "Polenböller". Ihr Besitz ist in Deutschland strafbar.

Die Polizei Bremen sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Silvesternacht gemacht haben sollten. Hinweise nimmt der Krimnaldauerdienst unter der Rufnummer 0421/ 362 38 88 entgegen. (ema)